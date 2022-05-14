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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴

استاندار خراسان رضوی در گفت‌وگو با مهر:

زمین‌های ارتش طبق توافق صورت گرفته در اختیار عموم قرار می‌گیرد

زمین‌های ارتش طبق توافق صورت گرفته در اختیار عموم قرار می‌گیرد

مشهد ـ استاندار خراسان رضوی گفت: زمین‌های ارتش بر اساس همان توافق صورت گرفته در اختیار عموم و کاربری‌های عمومی قرار خواهد گرفت.

یعقوبعلی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با انتقال پادگان ارتش در مشهد در پاسخ به این سوال که «شایعاتی در خصوص واگذاری زمین‌های ارتش به برخی ارگان‌ها مطرح شده است، اظهار کرد: بعید میدانم چنین موضوعی باشد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: زمین‌ها همانطور که توافق کردند تا آنجایی که اطلاع دارم، بر اساس همان توافق در اختیار عموم و کاربری‌های عمومی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ دوشنبه هفته گذشته بود که شورای عالی شهرسازی، طرح انتقال پادگان لشکر ۷۷ نیروی زمینی ارتش در مشهد را تصویب کرد که وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته بود: «امیدواریم تا ده روز آینده به همت آقای شهردار و مسئولان شورای شهر مشهد بتوانیم معابر اصلی را بازگشایی کنیم».

کد مطلب 5489982

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