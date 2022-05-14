یعقوبعلی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با انتقال پادگان ارتش در مشهد در پاسخ به این سوال که «شایعاتی در خصوص واگذاری زمین‌های ارتش به برخی ارگان‌ها مطرح شده است، اظهار کرد: بعید میدانم چنین موضوعی باشد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: زمین‌ها همانطور که توافق کردند تا آنجایی که اطلاع دارم، بر اساس همان توافق در اختیار عموم و کاربری‌های عمومی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ دوشنبه هفته گذشته بود که شورای عالی شهرسازی، طرح انتقال پادگان لشکر ۷۷ نیروی زمینی ارتش در مشهد را تصویب کرد که وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته بود: «امیدواریم تا ده روز آینده به همت آقای شهردار و مسئولان شورای شهر مشهد بتوانیم معابر اصلی را بازگشایی کنیم».