آنگ لی تایوانی با فیلم "هوس، احتیاط" جایزه شیر طلایی شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد. او سال پیش نیز برای "کوهستان بروکبک" برنده این جایزه شد. کلودیو اونوراتی ـ کوربیس







"استقبال". اردوگاه نهرالبارد، لبنان. سربازان لبنانی به یک دختربچه که پرچم این کشور را در دست دارد، خوشامد می‌گویند. سربازان لبنانی کنترل اردوگاه پناهندگان فلسطینی را در اختیار گرفته‌اند. ایمان سیدی ـ رویترز







"فقط دست و پا مانده". پانیو، چین. در کارخانه عروسک‌سازی یک کارگر مشغول کار است. الی سانگ ـ رویترز







"لحظه برخورد". رادوم، لهستان. دو هواپیمای تیم عملیات آکروباتی زلازنی در نمایش هوایی با هم برخورد کردند. در این برخورد هواپیمای سوم آسیب ندید و دو خلبان دیگر کشته شدند. دارک ردوس ـ اسوشیتدپرس







"شکستن رکورد". کیپ تاون، آفریقای جنوبی. موج‌سواران برای شکستن رکورد جهانی بیشترین تعداد موج‌سوار روی تنها یک موج تلاش می‌کنند. در این نمایش 71 نفر برای پنج ثانیه موج‌سواری کردند. مایگ هاچینگز ـ رویترز







"یادبود". در سالگرد گروگانگیری مدرسه بسلان در جنوب روسیه، یک اسباب‌بازی در میان انبوهی از شاخه‌های گل روی کف سالن ژیمناستیک ویران‌شده مدرسه قرار داده شده است. ادوارد کورنی‌ینکو ـ رویترز