  1. هنر
  2. سایر
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

نجمه شبیری جنبه های دینی آثار "اونامونو" را بررسی می کند

نجمه شبیری استاد زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه 19 شهریور در حوزه هنری استان تهران انگاره های دینی داستان های "اونامونو" را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، "میگل دو اونامونو" نویسنده و فیلسوف یونانی که در سال 1864 میلادی متولد شد همواره به مساله معرفت شناسی در رمان های خود پرداخته است.

نجمه شبیری - استاد دانشگاه - در سومین جلسه ادبیات جهان و دین از ساعت 17:30 به بررسی اندیشه های اونامونو می پردازد و تاثیر نمودهای دینی در پویایی و استحکام رمان های او را بررسی می کند.

گفتنی است "راز جاودانگی"، "هابیل و چند داستان دیگر" و "خاله تولا" از آثار برجسته اونامونو هستند که توسط نجمه شبیری ترجمه شده اند.

کد مطلب 549001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها