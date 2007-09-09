نجمه شبیری جنبه های دینی آثار "اونامونو" را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، "میگل دو اونامونو" نویسنده و فیلسوف یونانی که در سال 1864 میلادی متولد شد همواره به مساله معرفت شناسی در رمان های خود پرداخته است.

نجمه شبیری - استاد دانشگاه - در سومین جلسه ادبیات جهان و دین از ساعت 17:30 به بررسی اندیشه های اونامونو می پردازد و تاثیر نمودهای دینی در پویایی و استحکام رمان های او را بررسی می کند.

گفتنی است "راز جاودانگی"، "هابیل و چند داستان دیگر" و "خاله تولا" از آثار برجسته اونامونو هستند که توسط نجمه شبیری ترجمه شده اند.