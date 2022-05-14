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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۱۸

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

یک بیمار کرونایی در خراسان شمالی جان باخت

یک بیمار کرونایی در خراسان شمالی جان باخت

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری ۱۳ بیمار کرونایی و فوت یک بیمار در شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ طی این مدت یک بیمار را از دست دادیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۷۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون توصیه می‌شود.

پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

کد مطلب 5490020

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
      0 0
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      کشور کلا 7 تا فوتی داشته یکی مال خراسان شمالیه که وسعتش یک هفتادم کشور هم نیست به خدا از بی مبالاتی مردم استان در قضیه ماسک وپروتکل ومسافرت ودور همی خسته شدیم مدارس در کرونا در همین یک ماه دوبار بچه ها را اردو به شهرهای دیگر بردند با وجودیکه امتحاناتنزدیکاستدر فرزانگان 2 معاون بیشعور ماسکنمیزنه
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
      0 0
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      اقای دکتر عامل بیکاری وبدبختی ایران تاسیس دانشگاه ازاد بود یک مشت تنبل بیمغز پول میدن مدرک میخرند بچه های دولتی بیکارند اقای دکتر دانشگاه ازاد به ایرانیها مدرک کاذب داد ناگهان بعد ازچند سال مملکت پر از مدرک بدست بیکار شد در زمان قدیم شاگردان ضعیف ازدواج میکردند یا دنبال حرفه بودند بقالی نجاری اهنگری
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
      0 0
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      اقای دکتر دانشگاه ازاد محیط بسیار بسیار بد وغیراخلاقی است چون برای گرفتن شهریه وجذب دانشجو هر کاری در انجا ازاد است
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
      0 0
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      توروخدا ستاذد کرونا که با بازگشایی مدارس مخالفت نکرد حداقل تذکر بدهد وضع مدارس اسفناک است امار ابتلا خیلی بالاست هرروز عده ای با حال بد غیبت میکنند ولی تست نمیدهند وفردا دوباره میان مدرسه.معاون یکی از مدارس ماسک نمیزنه چون عمل دماغ کرده همه ببینند یک مثلث رو صورتش درست کرده

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