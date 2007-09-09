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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۵۹

نیروهای اورژانس در پایگاه های آتش نشانی مستقر می شوند

نیروهای اورژانس در پایگاه های آتش نشانی مستقر می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: آتش نشانی کرج با میزبانی از نیروهای اورژانس آنها را برای اجرای سریع ماموریت ها یاری می دهد.

کارشناس مسئول اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل متعدد بودن ایستگاه های آتش نشانی و استقرار آنها درمناطق مختلف شهر مقرر شده است که ماموران اورژانس نیز در برخی از این ایستگاه ها مستقر شوند.

علی اسکندری افزود: هدف از ارائه و انجام این طرح کاهش مدت زمان اعلام عملیات تا حضور ماموران اورژانس به صحنه حادثه است و به همین علت نیز قرار شد کارشناسان مرکز اورژانس کرج و شبکه بهداشت و درمان به بررسی موقعیت ایستگاه های آتش نشانی بپردازند و در صورت صلاح دید اقدام به استقرار ماموران خود در این ایستگاه ها کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولین ماموران اورژانس بانوان کرج در ایستگاه آتش نشانی بانوان مستقر شده اند و در هنگام ماموریت ها در کنار یکدیگر به محل حادثه اعزام می شوند که این عمل سرعت را افزایش داده است.

وی یادآور شد: با انجام این طرح و تامین آمبولانس های کافی، مدت زمان رسیدن به محل حادثه به شدت کاهش پیدا می کند و انسجام بیشتری بین ماموران آتش نشانی و اورژانس ایجاد می شود.

کد مطلب 549003

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