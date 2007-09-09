نیروهای اورژانس در پایگاه های آتش نشانی مستقر می شوند

کارشناس مسئول اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل متعدد بودن ایستگاه های آتش نشانی و استقرار آنها درمناطق مختلف شهر مقرر شده است که ماموران اورژانس نیز در برخی از این ایستگاه ها مستقر شوند.

علی اسکندری افزود: هدف از ارائه و انجام این طرح کاهش مدت زمان اعلام عملیات تا حضور ماموران اورژانس به صحنه حادثه است و به همین علت نیز قرار شد کارشناسان مرکز اورژانس کرج و شبکه بهداشت و درمان به بررسی موقعیت ایستگاه های آتش نشانی بپردازند و در صورت صلاح دید اقدام به استقرار ماموران خود در این ایستگاه ها کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولین ماموران اورژانس بانوان کرج در ایستگاه آتش نشانی بانوان مستقر شده اند و در هنگام ماموریت ها در کنار یکدیگر به محل حادثه اعزام می شوند که این عمل سرعت را افزایش داده است.

وی یادآور شد: با انجام این طرح و تامین آمبولانس های کافی، مدت زمان رسیدن به محل حادثه به شدت کاهش پیدا می کند و انسجام بیشتری بین ماموران آتش نشانی و اورژانس ایجاد می شود.