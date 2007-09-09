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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۰

تقدیر دبیر کل فدراسیون جهانی از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران

"ولفگانگ بویمن " دبیر کل فدراسیون جهانی ورزش همگانی طی نامه ای از زحمات و میزبانی ایران در برگزاری اولین دوره کلاس بین المللی رهبری و مدیریت در ورزش همگانی درایران تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، "ولفگانگ بویمن " دبیرکل فدراسیون جهانی ورزش همگانی که برای بازدید از کلاس بین المللی مدیریت و رهبری در ورزش همگانی یک هفته ای به ایران سفر کرده بود و از دو استان تهران و اصفهان همراه با رئیس فدراسیون جهانی ورزش های همگانی بازدید کرد، طی نامه ای از زحمات سازمان تربیت بدنی ایران به خصوص رئیس فدراسیون ورزش همگانی تقدیر و تشکر نمود.

 درمتن نامه وی آمده است: سپاس و قدردانی خود را از شما ورزش دوستان ایرانی که برای تحرک و شادابی مردان و زنان ایرانی زحمت کشیده اید ابراز می دارم . همچنین از زحمات عزالدین حیدری جهت میزبانی بسیار مناسب اولین دوره بین المللی کلاس مدیریت و رهبری در وزش همگانی تشکر ویژه ای دارم . این کلاس با حضور تعداد زیادی صاحب نظر ایرانی و همچنین شرکت کنندگانی از کشورهای غرب آسیا و جنوب آسیا زیر نظر چهار استاد برجسته دانشگاه های آلمان برگزار شد.

کد مطلب 549006

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