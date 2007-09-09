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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

توابع تهران قهرمان والیبال جوانان کشور شد

توابع تهران قهرمان والیبال جوانان کشور شد

تیم توابع تهران با کسب 13 امتیاز عنوان قهرمانی رقابت های والیبال قهرمانی جوانان کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز زقابت های قهرمانی والیبال جوانان کشور که در آذربایجان شرقی جریان داشت امروز تیم توابع تهران با حساب 3 بر0 ازسد تیم کرمانشاه گذشت. تیم های تهران ومازندران نیز با همین نتیجه برابر آذریایجان غربی و قزوین به برتری دست یافتند.

بدین ترتیب تیم توابع تهران با کسب 6 برد و یک باخت و مجموع 13 امتیاز درصدرجدول مسابقات قرارگرفت و تیم فارس نیز که با 5 برد و 2 باخت در امتیاز 12 با کرمانشاه مشترک بود به دلیل امتیاز شماری بهتر در مکان دوم ایستاد تا نماینده کرمانشاه به عنوان سوم برسد.

در جدول رده بندی این مسابقات پس از تیم میزبان که در مکان چهارم قرارگرفت تیم های مازندران ، قزوین و آذربایجان غربی رده های بعدی را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 549007

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