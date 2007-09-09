توسعه مکانیزاسیون30 درصد تولید گندم را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا فتوحی در پنجمین همایش سالانه توسعه کشت کلزا و گندم که پیش از ظهر امروز به منظور بررسی مشکلات موجود در کشت محصول کلزا و گندم و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه و افزایش سطح زیرکشت و تولید این محصولات برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت : توسعه و افزایش میزان تولید گندم در استان نیازمند انجام آزمون خاک، اجرای طرح تغذیه متعادل و آموزش کشاورزان است .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مجموع اراضی زیر کشت گندم در لرستان 200 هزار هکتار است افزود: تاکنون بیش از 430 تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده است .

فتوحی همچنین مجموع اراضی قابل کشت محصول کلزا در استان را 10 هزارهکتار عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته از مجموع هفت هزار هکتار اراضی کشت شده، هفت هزارو 104 تن دانه روغنی کلزا برداشت شد که این میزان نسبت به سال گذشته 600 تن افزایش داشته است .

وی، توسعه سطح زیرکشت محصول کلزا را از مهمترین اولویت های جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های موجود و شرایط آب و هوایی منطقه پیش بینی می‌شود سال آینده سطح زیرکشت کلزا در استان به بیش از 15 هزار هکتار افزایش یابد .

فتوحی با بیان اینکه با توجه به سوددهی مناسب دانه روغنی کلزا، با رفع موانع می‌توان کشاورزان را به کاشت این محصول ترغیب کرد یاداور شد : عمده مشکل لرستان در کشت کلزا را تعیین نشدن به موقع قیمت تضمینی و عدم رعایت نکات کاشت، داشت و برداشت ازسوی برخی کشاورزان است .

در این همایش یک روزه که با حضور مدیران و مسوولان مراکز خدمات کشاورزی لرستان در مرکز آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بروجرد برگزارشد ، درباره برخی مشکلات موجود در زمینه کشت گندم و کلزا بحث و تبادل نظر شد .