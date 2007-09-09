گزارش سازمان ملل درباره حملات انتحاری در افغانستان/ کشته شدن یک نظامی ناتو و 41 نیروی طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری های فرانسه و آسوشیتدپرس، سازمان ملل متحد امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد اکثر حملات انتحاری در افغانستان توسط جوانان افغان که در مدارس دینی پاکستان آموزش دیده اند، انجام می شود. طبق این گزارش در شش ماهه نخست سال جاری میلادی 77 مورد حمله انتحاری در افغانستان انجام شده که دو برابر این آمار در سال 2006 و 26 برابر سال 2005 بوده است. در نتیجه این حملات 193 نفر کشته شدند و با اینکه سه چهارم حملات علیه نیروهای خارجی و ارتش افغان بوده،121 قربانیان حملات غیرنظامی بوده اند.

در این گزارش آمده است: بمبگذاران انتحاری جوان(گاهی اوقات کودک)، فقیرو بی سواد هستند و به راحتی تحت تاثیر استخدام کنندگانشان قرار می گیرند و اکثراً از مدارس دینی مناطق مرزی پاکستان به ویژه ایالت وزیرستان به افغانستان می آیند. همچنین در گزارش به نقل از یکی از فرماندهان ارشد طالبان گفته شده بیش از نیمی از این بمبگذاران انتحاری افغان نیستند، بلکه اهل کشورهایی همچون پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و کشورهای عربی هستند.

علاوه براین طبق این گزارش سازمان ملل متحد، مردم افغانستان حمایت های لازم را از هسته های بمبگذاری انتحاری به عمل می آورند از جمله خانه های امن، تسهیلات آموزشی و مواد منفجره در اختیارشان قرار می دهند.

امروز در اثر انفجار یک بمب جاده ای در ولایت جنوبی هلمند افغانستان هنگام عملیات نیروهای ناتو علیه طالبان، یک سرباز ناتو کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند؛ ناتو ملیت این سربازان را اعلام نکرده است.

همچنین دیشب در همین ولایت یک بمبگذار انتحاری با دوچرخه حامل مواد منفجره به یک شرکت امنیتی آمریکایی حمله کرد که در نتیجه آن یکی از کارکنان این شرکت کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند.

در رویدادی دیگرامروز هواپیماهای ناتو مخفیگاه های طالبان را در منطقه گرمسیر ولایت هلمند بمباران کردند که در اثر آن بیش از 30 طالبان کشته شدند. دیروز نیز در این منطقه دو سرباز انگلیسی کشته شده بودند. به این ترتیب شمار نظامیان کشته شده انگلیسی در افغانستان از سال 2001 تاکنون به 78 نفر رسید. طی یک هفته اخیر نبردهای شدیدی بین طالبان و نیروهای ناتو و ارتش افغانستان در این ولایت جریان داشت.

دیشب همچنین فرماندار ولایت فراح در جنوب افغانستان خبر داد حداقل 11 طالبان و دو مامور پلیس در جریان درگیری هشت ساعته در منطقه دلاران کشته شدند. هشت پلیس دیگر نیز مجروح شدند و نیروهای امنیتی پنج نیروی طالبان را نیز دستگیر کردند، اما طالبان در پایگاه اینترنتی خود مدعی شدند 6 سرباز افغان را کشته اند.

از پاکستان نیز خبرمی رسد شبه نظامیان هوادار طالبان امروز به کاروانی از نیروهای ارتش درمنطقه شوال از ایالت وزیرستان شمالی حمله کردند که به گفته سخنگوی ارتش پاکستان 10 تن از شبه نظامیان کشته و 7 سرباز ارتش مجروح شدند.