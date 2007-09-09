سیاست دراز مدت سکولارها در ترکیه نتوانست اصالت اسلام را خدشه دار کند

به گزارش خبرگزاری مهر در مطلب ارسالی ازسوی دفترعلامه فضل الله به مهرآمده است که این عالم برجسته و مرجع تقلید شیعیان لبنان ازنوع برخورد حزب عدالت وتوسعه ترکیه با کلیه امورمنفی که اسلام گرایان درترکیه با آن روبه رو هستند، ابراز رضایت کرد و خواستار استفاده از این تجربه شد.

"علامه محمد حسین فضل الله" تاکید کرد: اسلام به جوانب دینی و عبادی خلاصه نمی شود بلکه درمسائل تنظیم جامعه نیز نقش دارد.

وی درعین حال خواستارآن شد تا بین سکولارها و اسلام گرایان ترکیه تفاهمات بیشتری حاصل شود تا در راه حفظ کشورشان هرچند که اساسا درفکر وایده با یکدیگر متفاوتند، همکاری آنها پایدارتر باشد.

وی درعین حال از طرف های غربی که از تحولات اخیر ترکیه به ویژه از انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور به گرمی استقبال کرده اند، خواست تا این امر را متوقف نکنند.

"علامه فضل الله" تاکید کرد: تجربه اسلامی جدیدی که درترکیه محقق شد( انتخاب عبدالله گل)، ازاموری است که ازیک سو به همه امیدواری می دهد و ازسوی دیگر بحث برانگیز است به ویژه که این پیروزی به گونه ای حاصل شد که همه به آتاتورک به عنوان پیامبر مقدس سکولار می نگریستند و بر آن بودند که نباید این گرایش به لحاظ فکری و سیاسی تغییر کند.

مرجع تقلید شیعیان لبنان درادامه تصریح کرد: تحجر در بین پیروان ایده سکولاریسم به مرحله ای رسیده است که حجاب که بیانگر پوشش شرعی اسلامی است و به تعهد زن مسلمان مرتبط می شود، به عنوان تهدیدی علیه نظام سیاسی ترکیه نگریسته می شود.

علامه فضل الله گفت : ما دراین زمان معتقدیم که این تندروی سکولاریسم بیانگر قدرت سیاسی آن نیست، بلکه بیانگر ضعف آن است و ما با خرسندی به روش برخورد اسلام گرایان و درراس آنان حزب عدالت و توسعه با روند منفی که دشمنان سیاسی شان درپیش گرفتند، می نگریم. به طوری که اسلام گرایان با لیاقت کامل امور سیاسی و اقتصادی را اداره می کنند و اعتماد مردم را به خود جلب کرده اند. تغییرات مهمی دربین مردم به وجود آمده که به ناچار در زمینه های مختلف منعکس شده است و نوعی از توازن را در روابط اسلام گرایان با نظام سکولاریسم و به طورکلی با طرفداران سکولار به وجود آورده است.

علامه فضل الله درادامه سخنان افزود : دربرابراین تجربه باید به چند نکته به دقت نگریست :

اول : آنچه که درترکیه به وقوع پیوست باید به شکلی مثبت درنگاه به اسلام به عنوان دینی که طرف دیگر را نفی نمی کند و نمی خواهد که طرف مقابل هم طرفداران آن را نفی نماید، منعکس شود به ویژه که اسلام بر موضوع عدالت برای همه انسان ها تاکید دارد.

دوم : تجربه ترکیه، باردیگر براین مسئله تاکید می کند که اسلام نباید به ابعاد دینی و عبادت های شخصی محدود شود بلکه باید به مسائل جامعه ، سیاست، امنیت و اقتصاد و ازقبیل آن بپردازد.

سوم : پیروزی اسلام گرایان درترکیه براین مسئله تاکید دارد که ریشه های اسلامی در عمق وجدان ملت ترکیه ریشه دوانده است و سیاست طولانی قلع و قمعی که سکولارها از ده ها سال پیش شروع کردند نتوانست اصالت اسلام را خدشه دارد کند یا اینکه مسیر حرکتش به سوی اهداف بزرگتر را منحرف کند.

چهارم : ما در زمانی هستیم که می دانیم این تجربه برعمق جامعه و حرکت سیاسی ترکیه با دو بخش سکولار و اسلامی به شدت نفوذ یافته است ولی این مسئله مانع حرکت اسلام گرایان دربستری از تفاهامات با گروه های مختلف و با ایده و افکار متنوع نمی شود.

پنجم : ما همه جنبش ها، احزاب و جمعیت های اسلامی و شخصیت های سکولار اسلامی را به دقت نظر به این تجربه در ترکیه دعوت می کنیم.

ششم : ازکشورها و سازمان های غربی که از این تجربه درترکیه با گرمی استقبال کرده اند می خواهیم که به همین استقبال اکتفا نکرده و صادقانه با ملت هایشان درباره این تجربه اسلامی صحبت کنند.

هفتم : ما ازطرف های غربی و حتی سازمان های واقع در کشورهای عربی واسلامی می خواهیم که به این الگوی اسلامی به دور از تعصبات و اتهامات خوشبین باشند، چرا که ازاین طریق می توان گفتگوی اسلامی-غربی را به پیش برد.