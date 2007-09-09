دو طرح برای ساماندهی استان تهران بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کامران دانشجو ظهر امروز در حاشیه نشست معاونین، فرماندهای و روسای کلانتری ها و پاسگاه های استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر اظهار داشت: طرح ارتقا سطوح مدیریتی استان پس از سفر ریاست جمهوری به شهرستان های استان ابلاغ و مصوب شد و هئیت دولت ارائه شد اما مدل دیگری نیز پس از آن تهیه شد که به هئیت دولت ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مدل قبلی ارتقا سطوح مدیریتی شهرستان های استان بدون تقسیمات جدید مطرح بود اما در مدل دوم تقسیم استان تهران به چهار یا پنج منطقه اصلی مطرح است.

دانشجو ادامه داد: در این مدل در هر منطقه یک فرد مسئول منطقه است که اختیاراتی در حد استاندار دارد و همه این افراد زیر نظر یک مسئول که اختیاراتی ویژه دارد یا عضو هیئت دولت است فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: در این طرح که به امضای شش تن از نمایندگان مردم استان تهران در مجلس رسیده است بر اساس ظرفیت ها ارتقای ادارات به اداره کل صورت می گیرد.

استاندار تهران تاکید کرد: در طرح دوم پیوستگی استان تهران حفظ می شود و ساختار آنها با حفظ موقعیت جغرافیایی فعلی از لحاظ اداری تغییراتی می کند.

وی متذکر شد: مجموعه نمایندگان استان با کلیات این طرح موافق هستند و همان گونه که اشاره شد شش نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند وطرح به وزارت کشور و هیئت دولت ارائه شده اما در نهایت آنچه در هئیت دولت به تصویب برسد، اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: به عنوان استاندار تهران در نفی یا تائید هیچ یک از این دو مدل اظهار نظر نخواهم کرد و تا زمان تصویب یکی از این دو طرح در هئیت دولت فقط آنها را تشریح خواهم کرد اما پس از آن مسئول اجرای مصوبه دولت هستم.