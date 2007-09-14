آمریکا برای موفقیت کنفرانس صلح به همکاری با سوریه و لبنان نیاز دارد

"آلن بن میر" درباره دلیل دعوت آمریکا از کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه که جرج بوش درخواست کرده است و اهمیت حضور سوریه و لبنان در این کنفرانس، به خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : هر چند این کنفرانس مربوط به فلسطین و اسرائیل است، اما دولت آمریکا باید از این نکته مطمئن شود که کشورهایی که با اسرائیل مشکل دارند به ویژه لبنان و سوریه در این کنفرانس حاضر می شوند.

استاد دانشگاه نیویورک افزود : سیاست دولت بوش در قبال سوریه به ویژه تلاش برای تغییر رژیم دراین کشور،سیاستی شکست خورده است و اگر آمریکا بتواند روابط خود با دمشق را بهبود دهد می تواند از کمک سوریه در برقراری صلح در خاورمیانه بهره مند شود و در غیر این صورت و اگر سوریه در این کنفرانس شرکت نکند؛ نمی توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود.

میر در پاسخ به این پرسش که "جبهه گیری حماس در قبال این کنفرانس را به چه صورتی ارزیابی می کنید؟" گفت : با توجه به شرایط فعلی حاکم در منطقه، بدون شک حماس در این کنفرانس شرکت نمی کند و برای آمریکا نیز بهتر آن است که گروه ها و کشورهای میانه رو در این کنفرانس شرکت کنند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه، در ادامه تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای به انزوا کشاندن حماس را تایید کرده و این نکته را نیز عنوان کرد که آمریکا با تقویت ابومازن، سعی در انزوای بیشتر حماس دارد.

استاد دانشگاه نیویورک در پاسخ به پرسشی با این مضمون که "رابطه بحران عراق با برقراری صلح در خاورمیانه چیست و آیا حل بحران عراق می تواند به مناقشه اعراب و اسرائیل پایان دهد؟" گفت : صلح خاورمیانه تحت تاثیر جنگ عراق قرار دارد و باید این نکته را بگویم که اگر بوش همچنان سیاست های فعلی خود در عراق را ادامه دهد نمی توان به نتیجه بخش بودن کنفرانس صلح خاورمیانه که خود او پایه گذار آن بوده امیدوار بود ؛ ماه های آینده این نکته را به ما ثابت می کند که آیا بوش واقعا قصد پیشبرد طرح صلح اعراب و اسرائیل را دارد و یا اینکه از این موضوع نیز به منظور منحرف کردن ذهن جهانیان از جنگ عراق و تاثیرات این جنگ بر سایر کشورهای خاورمیانه استفاده می کند.

وی درباره نقش و اهمیت حضور عربستان در این کنفرانس اظهار داشت : هر کسی این نکته را می داند که عربستان به دلیل آنکه رهبری کشورهای سنی جهان را در دست دارد نقشی مهم می تواند در حل بحران های کشورهای مسلمان ایفا کند و از همین رو شرکت این کشور در کنفرانس واشنگتن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .