پول واحد آسیا در سند مجمع مجالس آسیا پیگیری می شود/ طرح کارت سوخت نمایندگان پیش از دوره مسئولیت محرابیان شکل گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی در نشست خبری که عصر امروز در حاشیه نخستین شورای اجرایی اجلاس مجمع مجالس آسیایی که در تهران برگزار شد، گفت : صندوق آسیایی پول در کارگروه ویژه مجمع مجالس آسیایی مورد بررسی قرارخواهد گرفت و سند دبیرخانه حرکت به سمت تشکیل یک سازمان همکاری های اقتصادی را پیشنهاد می کند.

ابوترابی فرد اظهار داشت: بدون تردید کشورهایی که به یک افق بلند و چشم انداز پویا و بالنده نگاه می کنند، آینده آسیا را در وحدت و یکپارچگی آن می بینند و بحث دستیابی به پول واحد در این چشم انداز مورد توجه قرار خواهد گرفت .



وی با اشاره به اینکه مسئولیت تشکیل کارگروه های تخصصی برای تدوین سند نهایی پیشنهادی در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در نخستین مجمع عمومی این تشکل در تهران(آذر 85) بر عهده دبیرخانه اجلاس در تهران گذارده شد افزود: از دی ماه 85 تا اواخر مرداد 86 سندهای پیشنهادی مراحل نهایی خود را طی کرد و برای کشورهای عضو این مجمع ارسال شد.

ابوترابی فرد دستور کار دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی را مهمترین برنامه اجلاس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیاسی در تهران خواند و ابراز امیدواری کرد این مهم در موعد مقرر به سرانجام برسد .

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی ، در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که چگونه با وجود اینکه برخی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس با آمریکا رابطه دارند می توان در نهایت سند دوستی مجالس را تدوین کرد ، گفت: تجربه سه دهه تلاش موفق سیاسی ایران و همچنین موقعیت امروز کشورمان در منطقه و به طور خاص تجربه موفق تاسیس نهاد پویا، بالنده و تعیین کننده مجمع مجالس آسیا در تهران با همکاری یکایک پارلمانهای کشورهای آسیایی این حقیقت را نمایان می سازد که امروز هر کشوری با تکیه بر تدبیر و برنامه قابل دفاع خود می تواند پیشرفت کند.

وی افزود: کشوری که از توان و بنیه اقتصادی خود به نحو شایسته ای بهره گیرد ، همیشه پاسخ مناسب و معقولی در جهان دریافت خواهد کرد و با کمترین چالش در این عرصه روبه رو خواهد شد ، این موضوع بیانگر آن است که دوران حاکمیت عنان گسیخته نظام سلطه به سرکردگی آمریکا پایان یافته است و دوران پیروزی صاحبان فکر و اندیشه و اقتدار دول و ملل آسیایی و جهان سوم فرا رسیده است.

دستیابی ایران به انرژی هسته ای می تواند بستر حرکت به سمت استفاده از انرژی های نوین را در آسیا فراهم سازد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما هیچ مشکلی را در این عرصه فراروی خود نمی بینیم ، گفت: در این اجلاس کشورهایی مانند چین، هندوستان و عربستان سعودی در سطح بسیار عالی و با یک هیئت پارلمانی بسیار با کیفیت حضور یافته اند و این حکایت از عزم کشورهای آسیایی برای حضور موثر در این عرصه دارد.

ابوترابی فرد با بیان اینکه ما نگاهی به سمت انرژی های نوین داریم ، تصریح کرد: قطعا انسجام نهاد مجلس آسیایی راه را برای ارتقا دانش فناوری و تکنولوژی پیشرفته در حوزه انرژی فراهم خواهد آورد.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی افزود: در سندی که در این اجلاس ( دومین اجلاس ) تدوین می شود حرکت به سمت انرژی های نوین طراحی شده است و لذا امیدواریم با تصویب سند و با تاسیس نهادی که بتواند در راه عملی شدن و اجرایی شدن برنامه ریزی و حرکت کند ، قدم های بلندی را برداریم.

این نماینده مجلس ، ایران را دارای نقش کلیدی در حوزه انرژی خواند و تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع عظیم نفت را در جهان در اختیار دارد و با دستیابی به انرژی هسته ای می تواند بستر حرکت به سمت استفاده از انرژی های نوین را در آسیا فراهم سازد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاری که از موضوع کارت سوخت نمایندگان پرسید ، گفت: طرح ارائه کارت سوخت بنزین 1200 لیتری به نمایندگان قبل از سرپرستی محرابیان در وزارت صنایع و معادن ارائه شده بود.

وی در پاسخ به این سئوال که علت ارائه کارت های سوخت 1200 لیتری به نمایندگان مجلس چه بوده است، اظهار داشت: نمایندگان بعد از انجام سه هفته کاری در مجلس یک هفته را به سرکشی از حوزه های انتخابیه ای خود اختصاص می دهند و بر همین اساس نمایندگان برای حضور صد درصدی در بین مردم و انجام اقدامات مردمی و اجتماعی نیازمند بنزین مازاد بودند



ابوترابی گفت : برای تامین این نیاز سه راه مبنی بر فراهم نمودن بنزین مورد نیاز نمایندگان توسط استانداری ها و فرمانداری ها، استفاده از وسایل نقلیه دولتی و ارائه سوخت مورد نیاز متناسب با سفرهای نمایندگان پیشنهاد شد.

ابوترابی افزود: در نهایت راه سوم برگزیده شد و ممکن است انتخاب این گزینه برای مجلس هزینه بیشتری را در بر داشته باشد اما برای نظام هزینه کمتری دارد.