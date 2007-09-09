به گزارش خبرنگار مهر، هادی نژاد حسینیان که در پایان مراسم افتتاحیه نخستین شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران شرکت کرده بود، در خصوص طرح های جمهوری اسلامی ایران در مورد تشکیل سازمان های آسیایی در زمینه های مختلف گفت: ما باید از حضور چهل کشور آسیایی در مجمع مجالس آسیایی نهایت بهره را ببریم . امروز فقط قاره آسیا است که در جهت تشکیل سازمان های بین المللی اقدام نکرده است که امیدواریم تشکیل این سازمان ها هر چه زودتر به نتیجه برسد .

وی افزود : در این خصوص جمهوری اسلامی ایران پیشنهاداتی را به دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی ارائه کرده که اگر به تصویب برسد هشت سازمان ایجاد می شود .

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی با اشاره به اسنادی که ایران به شورای اجرایی این مجمع ارایه کرده است ، گفت : از جمله این اسناد می توان به " پیمان دوستی آسیا " ، " صندوق پول آسیایی " ، " آیین نامه داخلی مجمع مجالس آسیایی " ، " برنامه عمل حفظ و احترام تنوع فرهنگی در آسیا " ،" برنامه عمل استفاده از مواهب جهانی شدن و مبارزه با چالش های آن " ، " برنامه عمل تشکیل بازار یکپارچه انرژی در آسیا " ، " برنامه عمل مبارزه با فقر در آسیا " و " برنامه عمل مبارزه با فساد اداری در آسیا " اشاره کرد .

نژاد حسینیان در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه برخی کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی حامی آمریکا هستند و آمریکا نیز در این کشورها پایگاه نظامی دارد آیا امضای پیمان دوستی و اجرای آن با این کشورها امکان پذیر است گفت : به طور معمول در پروسه همگرایی تمام کشورها با یکدیگر به توافق نمی رسند بلکه ممکن است به تدریج و در طول زمان توافقاتی میان آنها حاصل شود .

در ادامه این نشست خبری ، الهام امین زاده که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی عضویت دارد، با اشاره به اقدامات مجلس در تنظیم اسناد ارائه شده به دبیرخانه این مجمع گفت : نمایندگان مجلس از حدود یک سال پیش کار فشرده ای را علاوه بر کارهای نمایندگی و نظارتی خود برای تدوین این اسناد انجام دادند .

وی افزود : علت ارائه این هشت سند به دبیرخانه مجمع این بود که ما یک آسیب شناسی در سطح آسیا داشته باشیم .

امین زاده با تاکید بر اینکه امروز بزرگترین تولید کننده های انرژی در آسیا مستقر هستند گفت : توانایی های قاره آسیا در تولید انرژی می طلبد تا سندی ارائه شود و طی آن بازار انرژی جهان تحت کنترل آسیا درآید .

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر این هشت سند به تصویب اعضای مجمع مجالس آسیایی برسد چندین سازمان بین المللی ایجاد می شود ، گفت : این سازمان ها شخصیتی حقوقی دارند و بر اساس آیین نامه مصوب کار خواهند کرد .

وی تصریح کرد : این سازمان ها درون خود کمیسیون ها و کمیته هایی را در خصوص مسائل اقتصادی ، فرهنگی و مسائلی دیگر تشکیل خواهند داد که اگر پیشنهادات آنها به تصویب برسد ، کارهای نهایی آن در مجمع عمومی مجالس آسیا که آبان ماه برگزار می شود انجام خواهد گرفت .