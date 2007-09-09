بختیاری زاده و طالب نسب در آستانه انتقال به فولاد و شهرداری بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، وینگو بگوویچ سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در راستای توجه به بازیکنان جوان از وجود نفرات باتجربه ای چون اصغر طالب نسب، یدالله اکبری و سهراب بختیاری زاده در ترکیب اصلی تیمش استفاده نمی کرد. همین مسئله موجبات نارضایتی این بازیکنان را فراهم آورد که در نهایت منجر به کنار گذاشتن آنها از فهرست تیم فوتبال پاس همدان شد.

به دنبال درخواست مسئولان باشگاه پاس همدان وینگوبگوویچ تنها با بازگشت یدالله اکبری به تمرینات تیمش موافقت کرد. بدین ترتیب یدالله اکبری از فردا در تمرینات تیم فوتبال پاس همدان حضور می یابد.

اما سهراب بختیاری زاده و اصغرطالب نسب کماکان مورد غضب وینگو بگوویچ قرار دارند و احتمال بازگشت شان به تیم فوتبال پاس منتفی است. این دو بازیکن مذاکراتی با تیم های لیگ دسته اولی داشته اند و در صورت توافق فصل آینده را در یکی از تیم های لیگ آزادگان حضور می یابند.

اصغر طالب نسب با باشگاه شهرداری بندرعباس مذاکراتی داشته است و بختیاری زاده نیز در اندیشه بازگشت دوباره به شهر خود و تیم فولاد خوزستان است. این دو بازیکن برای حضور در تیم های یاد شده می بایست از باشگاه پاس رضایتنامه بگیرند.

خبردیگر از تیم فوتبال پاس به پیگیری تمرینات این تیم در همدان مربوط می شود. پاسی ها آخرین تمرین خود را دیروز(شنبه) در تهران برگزار کردند و با نظر مسئولان باشگاه تمرینات روزهای آینده این تیم دراین شهر انجام نخواهد شد.

برگزاری تمرینات در تهران باعث شده بود تا برای برخی از بازیکنان این توقع به وجود آید که تیم حداقل باید دو تا سه روز در تهران تمرین کند که همین مسئله واکنش مدیران باشگاه را به دنبال داشت. بدین ترتیب مسئولان باشگاه پاس همدان تصمیم گرفتند تا تمرینات تیم بدون وقفه در همدان پیگیری شود.