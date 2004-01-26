اشغال گران حق ندارند با مردم عراق به عنوان ملت شكست خورده برخورد كنند

به گزارش خبرگزاري مهررييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح اوضاع خاورميانه و با مسوولانه توصيف كردن ديدگاه جمهوري اسلامي ايران نسبت به تحولات منطقه گفت: اين مهم را بايد اشغالگران عراق بفهمند كه يك دولت منفور و مغضوب را شكست دادند نه مردم آن را ، بنابراين حق ندارند كه با ملت اين كشور به عنوان ملت شكست خورده و مغلوب برخورد كنند.

وي افزود: تا به كي دنيا بايد خسارات فريبكاراني را بپردازد كه با شعار فريبنده ازبين بردن سلاحهاي كشتار جمعي، به حقوق ملت ها تجاوز مي كنند.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران معتقد است تنها راه برقراري و صلح و ثبات و امنيت درعراق واگذاري امور اين كشور به مردم آن و خروج اشغالگران از منطقه است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به ضرورت توجه مسوولان اروپايي براي اعاده حقوق حقه مردم فلسطين و جلوگيري از تداوم جنايات رژيم صهيونيستي و توجه به سرنوشت پنج ميليون آواره فلسطيني تاكيد كرد.

هاشمي رفسنجاني با مثبت ارزيابي كردن مناسبات دو كشور تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به اتريش به عنوان شريك راهبردي دراروپاي غربي مي نگرد و براين اساس لازم است روابط دو كشور با نگاهي پايدار، منسجم و با اهدافي بلند مدت و به دور از نوسانات استوار گردد و بجاست كه طرفين از فرصت ها درجهت تحكيم و ارتقاء روابط استفاده بهينه نمايند.

رييس مجمع تشخيص نظام تصريح كرد: مناسب است دولت اتريش با توجه به منافع متقابل و با عنايت به حضورش در اتحاديه اروپا مساعي موثرش را در جهت ارتقاي مناسبات اقتصادي بين ايران و اتحاديه اروپا و بويژه همكاريهاي سياسي و بازرگاني به كار گيرد.

وي در مورد مسائلي كه در آستانه برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مطرح است، گفت: دركشوري كه مبناي كار و دوام و قوام ساختار سياسي آن به راي مردم باشد اختلاف نظرهاي بعضا اينچنين نمود پيدا خواهد كرد اما تمام كساني كه در اين عرصه وارد مي شوند دل درگروعزت ، سربلندي واقتدار ايران دارند وهرگز زمينه فعليت يافتن ترفند دشمنان را فراهم نخواهند كرد و مطمئن باشيد كه كار اختلاف ما در انتخابات مثل آمريكا به دادگاه نخواهد كشيد و ملاك كار درايران خواست اكثريت است.

توماس كلستيل ، رييس جمهور اتريش نيز در اين ديدار با تشريح ديدگاه كشورش و اتحاديه اروپا در مورد تحولات منطقه گفت: ما به اهميت وتاثير گذاري ايران و نقش مثبت آن در تحولات منطقه به ويژه در افغانستان و عراق واقفيم و به آن ارج مي نهيم.

وي افزود: سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و اتريش خواستار حاكميت مردم عراق بر سرنوشت شان و بازسازي اين كشور با محوريت سازمان ملل هستند.

نماينده اتحاديه اروپا تاكيد كرد: بهبود روابط اقتصادي و سياسي اتريش با ايران موجبات رشد دو كشور را فراهم خواهد كرد كه در نتيجه براي دو كشور سودمند است.

وي همچنين قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي و لغو ماليات مضاعف در ايران را از شاخص هاي مهم ارتقا و توسعه روابط اقتصادي دو جانبه ياد كرد و افزود: اتريش ، ايران را به عنوان شريك مهم و موثر در منطقه مي داند و اميدواريم با همكاري نزديكتر و با تشريك مساعي به اهداف مورد نظر هر چه سريعتر دسترسي پيدا كنيم.