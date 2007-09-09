به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الحمدانی امروز در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در تهران گفت: در شرایط فعلی دنیا که دریچه جهانی شدن به روی اکثر کشورهای جهان گشوده شده کشورهای مسلمان باید به فکر طراحی و برنامه ریزی دقیق برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار باشند.

رئیس اتحادیه اتاق‌ های بازرگانی عراق افزود: امروز بسیاری از قدرت های دنیا بر بسیاری از کشورها چیره شده و سعی دارند تا ثروت این کشورها را به یغما ببرند، این درحالی است که عراق با تاکید بر اقتصاد خود می تواند استقلال خود را بازیابد.

الحمدانی گفت: دولت و بخش خصوصی ایران باید در پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی عراق وارد شوند این درحالی است که طرف عراقی بر ضرورت افزایش مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ های مستقیم ایرانی در عراق تاکید دارد و تجار ایرانی باید بدانند که عراق نیاز به کمک آنها ندارد بلکه نیاز به موضع گیری های تاریخی از سوی ملت ایران حس می شود.

وی تصریح کرد: قانون سرمایه گذاری عراق درسال 2006 میلادی تصویب شده که امتیازات بسیاری را به سرمایه گذاران ایرانی ارائه می دهد، این درحالی است که احداث بازارهای تجاری در تمامی استانهای عراق فرصت سرمایه گذاری بسیار خوبی برای ایرانی ها دارد.

همچنین در ادامه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به سوابق همکاری های تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و عراق خاطرنشان کرد: وجود فرصت‌ها و مزیت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی در کنار موقعیت تاریخی فراهم شده که در این راستا بخش خصوصی نیز باید به عنوان سربازان خط مقدم، نقش آفرین باشند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: زمینه ‌های بسیاری برای توسعه همکاری‌ های اقتصادی ایران و عراق وجود دارد که نباید از ترس ریسک آن به آنها بی اعتنایی کرد این در حالی است که مشروعیت سود تجارت به پذیرفتن ریسک است.