به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای مسکن استان خوزستان اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن پروژه بسیار مهمی در دولت است که این طرح به صورت ویژه دنبال می‌شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت این پروژه بیان کرد: طرح ملی نهضت مسکن ملاک ارزیابی مدیران در استان‌های کشور است.

خلیلیان با اشاره به وضعیت مسکن در کشور عنوان کرد: مشکلاتی در زمینه مسکن کشور و به تبع آن استان خوزستان وجود دارد که باید حل شود.

وی با بیان اینکه این پروژه نیازمند سرعت عمل است، تصریح کرد: در انجام پروژه مسکن نیازمند سرعت عمل هستیم و باید طی جلسات مختلف کارهایی که انجام شده را بررسی کنیم.

استاندار خوزستان افزود: شهرداری در اجرای فرایندهای لازم برای این طرح همکاری لازم را داشته باشد.

خلیلیان ادامه داد: مسیر پروژه‌ها و پیمانکاران باید در این طرح مشخص شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان مرتبط با پروژه باید در جلسه حاضر شوند تا مشکلات برطرف شود و کار تسریع یابد.

استاندار خوزستان گفت: نقشه راه برای ساخت و سازهای شهرستان‌ها نیز مشخص شود.