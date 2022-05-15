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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۴۳

استاندار خوزستان:

طرح ملی نهضت مسکن ملاک سنجش مدیران در استان‌های کشور است

طرح ملی نهضت مسکن ملاک سنجش مدیران در استان‌های کشور است

اهواز- استاندار خوزستان گفت: طرح ملی نهضت مسکن ملاک ارزیابی مدیران در استان‌های کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای مسکن استان خوزستان اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن پروژه بسیار مهمی در دولت است که این طرح به صورت ویژه دنبال می‌شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت این پروژه بیان کرد: طرح ملی نهضت مسکن ملاک ارزیابی مدیران در استان‌های کشور است.

خلیلیان با اشاره به وضعیت مسکن در کشور عنوان کرد: مشکلاتی در زمینه مسکن کشور و به تبع آن استان خوزستان وجود دارد که باید حل شود.

وی با بیان اینکه این پروژه نیازمند سرعت عمل است، تصریح کرد: در انجام پروژه مسکن نیازمند سرعت عمل هستیم و باید طی جلسات مختلف کارهایی که انجام شده را بررسی کنیم.

استاندار خوزستان افزود: شهرداری در اجرای فرایندهای لازم برای این طرح همکاری لازم را داشته باشد.

خلیلیان ادامه داد: مسیر پروژه‌ها و پیمانکاران باید در این طرح مشخص شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان مرتبط با پروژه باید در جلسه حاضر شوند تا مشکلات برطرف شود و کار تسریع یابد.

استاندار خوزستان گفت: نقشه راه برای ساخت و سازهای شهرستان‌ها نیز مشخص شود.

کد مطلب 5490362

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