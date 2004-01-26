كارگردان " گيله اوخان " حاضر به اجراي دوم اين نمايش در تالار نو نشد

به گزارش خبر نگار هنري " مهر " پس ازاجراي اول اين نمايش درتالار نوتئاترشهر، پاي يكي از بازيگران به علت شكستن گلدان مجروح شد واين كارگردان ، عليرغم ميل و تقاضاي قائم مقام جشنواره " حسين پاكدل " مبني بر اجراي نقش اين بازيگر به شكل روخواني براي اجراي دوم ، حاضر به ادامه اجراي نمايش " گيله اوخان " نشد .

اززمان پايان اجراي اول و لغواجراي دوم توسط كارگردان بيش از يك ساعت طول كشيد تامسوولين تئاتر شهر به تماشاگران منتظر خبر لغو اجراي دوم را بدهند و تماشاگران اين نمايش مدت زمان زيادي را براي ديدن اين نمايش پشت در تالار نو به انتظار ايستادند همچنين اين تماشاگران موفق به پس دادن بليت خود نيز به گيشه تئاتر شهر نشدند .

گفتني است اجراي اول اين نمايش در ساعت 16 به مدت 100 دقيقه بود ، همجنين قرار بود در ساعت 30/19 اين نمايش براي اجراي دوم به روي صحنه برود .

