نخستین تعاونی ساماندهی صنوف مزاحم کشور در مشهد آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شریعتی ظهر امروز در آئین کلنگ زنی احداث مجتمع صنفی و کارگاهی مشاغل مزاحم در شمال مشهد در جمع خبرنگاران گفت: با آغاز فعالیت این تعاونی 309 واحد صنفی مزاحم در مجموعه کارگاهی خارج از شهر ساماندهی می شوند .

وی عنوان کرد: ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم خدمات خودرویی مناطق چهار و پنج شهرداری مشهد به حومه شمالی مشهد از اهداف تعاونی ساماندهی صنوف مزاحم است .

شریعتی بیان کرد: صنوف خدماتی که در شهر در ردیف مشاغل مزاحم و آلاینده قرار دارند می توانند از طریق تشکیل تعاونی ها ساماندهی شوند .

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد عنوان کرد: هم اینک 25 هزار شغل مزاحم و آلاینده در مشهد شناسایی شده که باید از شهر خارج شوند .

وی افزود: از این تعداد 17 هزار شغل مزاحم و بقیه آلاینده بوده که محیط زیست شهری را آلوده کرده اند .

رئیس هیئت مدیره تعاونی صنفی توانا مجری ساماندهی مشاغل مزاحم شمال مشهد یادآور شد: برای ساماندهی 309 واحد صنفی مزاحم در مناطق چهار و پنج شهرداری مشهد 3 هکتار زمین مناسب اختصاص یافته است .

علی اکبر آهنگر مقدم عنوان کرد: برای ساخت هر واحد در مجموعه کارگاهی 150 میلیون ریال سرمایه گذاری می شود .

وی بیان کرد: صافکاری، مکانیک خودرو، جلو بندی، نقاشی و روغنکاری از جمله مشاغل مزاحمی هستند که به این مجموعه منتقل می شود .