چهار سال حبس برای کلاهبردار شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، این متهم با تشکیل یک شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها در شهر صنعتی بویین زهرا درحالی که تجهیزات و ماشین آلات دست دوم و مستعمل کارخانه ذوب و نورد یک شرکت کره ای را خریداری کرده بود اعلام کرد که ماشین آلات ذوب و نورد یک شرکت کره ای را که مطابق با آخرین استانداردهای جهانی است را خریداری کرده و به محض ورود به کشور نصب و راه اندازی خواهد شد و در ظرف دو سال تولید آن به 600 هزارتن فولاد و حدود 670 میلیارد ریال ارزش افزوده خواهد داشت و از این طریق موفق به فروش 24 درصد از سهام خود به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و 25 درصد نیز به یک شخص دیگر به مبلغ مجموع هفتاد میلیاد ریال می شود.

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضایی امور اقتصادی متهم پرونده را با توجه به نظریه کارشناسی و عدم توجیه اقتصادی طرح یاد شده و سایر محتویات پرونده به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 140 میلیاد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اصل مال به شکات محکوم کرد.