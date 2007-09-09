کار تدوین لایحه رسیدگی به ‌جرایم اطفال بزهکار به پایان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ابراهیمی ظهر امروز در حاشیه هفتمین نشست علمی - منطقه‌ای قضات ویژه اطفال و نوجوانان شمال غرب کشور در زنجان در جمع خبرنگاران افزود: با تصویب این قانون، دادگاه اطفال از یک قانون کامل و پاسخگویی برخوردار می‌شود و قانون بسیاری ‌از خلاء‌های موجود در ارتباط با قانون حمایت از اطفال را از بین می رود.

وی با تاکید بر این مطلب که در حال حاضر قانون رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار به‌ طور دقیق مشخص و کارآمد نیست، یادآور شد: هدف اصلی قانونگذار و شرع مقدس اسلام اصلاح اطفال است و در این زمینه هنوز قانون مدونی در کشور وجود ندارد.