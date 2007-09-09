شعر بهترین زبان لحظه های شکوهمند خلق شده دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک معاون روابط عمومی بنیادحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور پیش از ظهر امروز در جشنواره شعر دفاع مقدس استان مرکزی در سالن اجتماعات فرمانداری اراک افزود: شعر زبانی است که اگر هنری باشد کهنه نمی شود و در فرهنگ ما در خدمت خوبی ها و زیبایی ها، فداکاری ها و طرح مسائل و بوده است.
داود غیاثی راد دوران دفاع مقدس رابرشی از تاریخ ماندگار ایران عنوان کرد و گفت: این دوران با فداکاری ها و جان فشانی هایی جوانان و مردان و زنانی روبروست که برای دین، میهن و هم نوع خود ار همه چیز خود گذشتند که نشان دادن این از خودگذشتگی ها نیازمند حضور بیشتر شاعران و شعر است.
وی همچنین دوران دفاع مقدس موجب تحول عمیق و اثرگذار در شعر امروز خواند و گفت: همچنین دوران دفاع مقدس موجب اعتلای و عمق شعرحماسی شد که اثرات مفید آن امروز نیز در عرصه ادبیات پررنگ است.
وی گفت: شاعران در این دوران و پس از آن با پرداختن به موضوع شهید،شهادت ، دفاع، ایثار، جوانمردی، زن و دفاع مقدس، رهبری امام راحل، بسیجیان و رزمندگان آثاری را خلق کردند که ماندگار شد.
غیاثی راد حوزه دفاع مقدس را عرصه ای برای بروز و نشان دادن استعدادها جوانان عنوان کرد و یادآور شد: در دوران دفاع مقدس رزمندگان لحظههای شگفت انگیزی راخلق کردند میتوان با زبان شعر آن را به نسل جوان منتقل کرد.
برگزاری کلاسهای آموزشی و بهره گیری از اساتید مجرب در عرصه شعر برای جوانان علاقهمند ضروری خواند و افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از شاعران و فعالان در این عرصه خبر داد.
در نخستین جشنواره شعر استانی دفاع مقدس ۲۰۰اثر از ۸۰شاعر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری از صاحبان ۲۱اثر تجلیل شد.
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