هشدار ستاد تبصره 13 به متقاضیان شرکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد تبصره 13 متقاضیان شرکت در مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را به دقت در ارائه اطلاعات لازم برای شرکت در این طرح خواند.

در اطلاعیه ستاد تبصره 13آمده است: کلیه اطلاعات وارد شده توسط متقاضیان در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیرقابل تغییر و اصلاح است؛ لذا از متقاضیان تقاضا می شود در هنگام ورود اطلاعات دقت لازم را بعمل آورند.

هرگونه اشتباه و ورود ناقص اطلاعات به عهده متقاضیان بوده و ورود اطلاعات نادرست به منزله غیرمعتبر بودن پیش ثبت نام است.

ستاد تبصره 13 به متقاضیان شرکت در این طرح آگاهی داد که در این مرحله تنها پیش ثبت نام طرح صورت می گیرد و با توجه به اولویت ها، ظرفیت تولید خودروسازها و برنامه امسال تنها بخشی از متقاضیان پذیرفته می شوند بنابراین پیش ثبت نام به منزله ورود به طرح نیست.

تمامی مراکزی که به کار پیش ثبت نامه برای متقاضیان مبادرت می ورزند اعم از کافی نت ها و نمایندگی های فروش خودروسازها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی دقت نمایند در صورت هرگونه اشتباه در ورود اطلاعات، تبعات بعدی آن متوجه واردکنندگان اطلاعات بوده و هیچ گونه تغییر و اصلاحی بعد از اعلام نتایج پیش ثبت نام امکان پذیر نیست.

تنها روش پیش ثبت نام ورود اطلاعات در پایگاه اینترنتی WWW.FARSOODE.IR است.

