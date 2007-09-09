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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

مشاور رئیس ‌جمهور:

وقف ماندگارترین حالت اموال است

وقف ماندگارترین حالت اموال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس‌جمهوری در امور روحانیون با تاکید بر این مطلب که وقف ماندگارترین حالت اموال است، گفت: مسکن، اشتغال و آموزش به ‌خصوص آموزش‌های دینی از نیازهای اساسی جامعه است و وقف می تواند در این امر نقش اساسی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام دکترمحمد ناصر بی‌ریا ظهر امروز در همایش روحانیون و ائمه جماعات استان زنجان افزود: باید منافع وقف‌های جدید را در تامین مسکن افراد نیازمند، اشتغالزایی، آموزش و ترویج علوم دینی به‌ خدمت گرفت.

وی تاکید کرد: با نهادینه شدن فرهنگ وقف اموال، پرداختن به کارهای خیر در راستای تامین نیازهای خاص جامعه در عرصه های مختلف به آسانی صورت می گیرد..

بی‌ریا یادآورشد: وقف یکی از امور مسلم و از خیریه‌هایی است که اسلام آن را به‌شیوه‌ای که امروز در آن رایج است تاسیس ‌کرد و ریشه آن در گذرا بودن عمر است.

مشاور رئیس جمهوری با تاکید برلزوم صرف موقوفات در جهت نیات واقفین و ترویج فرهنگ وقف در جامعه عنوان کرد: ضعف تقوی در عده‌ای از مردم و مسوولان باعث شده برخی از موقوفه‌ها تصرف شود و درجهت نیات واقفین از آنها استفاده نشود.

حجت الاسلام با انتقاد از اینکه در زمان حاضر هیچ فعالیتی جهت احیای سنت حسنه وقف در جامعه انجام نمی‌شود، گفت: پیروان حضرت علی (ع) که خود آن حضرت یکی از بزرگترین واقفین تاریخ است، نباید از وقف اموال و دارایی غافل شوند.

کد مطلب 549048

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