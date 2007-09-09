  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۲۰

علیر ضا دبیر خبر داد:

اجرایی شدن مصوبه اعطای امتیاز ویژه به سرمایه گذاران امور ورزشی

رئیس کمیته تربیت بدنی شورای شهر گفت: تسهیلات ویژه برای توسعه و ساماندهی فضاها و اماکن ورزشی در شهر تهران به سرمایه گذاران در این بخش ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا دبیر در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: سرمایه گذارانی که اقدام به گسترش و توسعه اماکن ورزشی در شهر تهران کنند، تا سقف 180 درصد تراکم تشویقی مازاد بر تراکم مبنا دریافت می کنند.

وی افزود: همچنین عوارض پذیره معادل 5 درصد ماخذ فعلی وعوارض تراکم مازاد 20 درصد A پایه از آن اخذ می شود و به عنوان امتیاز ویژه فضای تجاری رایگان تا 10 درصد کل فضای اشغال شده ورزشی به آنها اهدا می شود.

وی تصریح کرد: این امتیازها بر اساس مصوبه شورای شهر اعطا می شود و این در حلی است که علیرغم گذشت 3 سال از تصویب آن، در دو هفته اخیر اجرایی شده است.

کد مطلب 549052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها