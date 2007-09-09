کمیته رسیدگی به نحوه ارائه خدمات درمانی به مصدومین حوادث ترافیکی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رضا سفاری گفت: در راستای تحقق ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور کمک رسانی به موقع به مصدومین حوادث ترافیکی ، با توجه به نحوه اجرای این ماده و ابهام در خصوص نحوه تامین هزینه مراحل مختلف درمان مصدومین ترافیکی و اختلاف نظر دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های بیمه گر جهت اجرای مصوبه مذکور این موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت تا ضمن شفاف سازی نحوه تامین هزینه ها، از سردرگمی بیشتر مصدومین در مراحل مختلف درمان جلوگیری شود .

وی ادامه داد : گر چه با اجرای ماده 92 تحولی اساسی در نحوه رویکرد به این بیماران ایجاد شده است اما ابهاماتی که به آن اشاره شد منجر به بروز مشکلات فراوانی برای دانشگاه های علوم پزشکی ، سازمان های بیمه گر و بیمه شدگان شده بود .

سرپرست اداره کل دفتر برنامه ریزی بیمه های خدمات درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطر نشان کرد : در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از خدمات تشخیصی سرپایی جهت مصدومین حوادث ترافیکی در صورت بیمه بودن آنها با استفاده از دفاتر بیمه سازمان های بیمه گر انجام شده و هزینه آنها توسط این سازمانها پرداخت می شود .

وی تصریح کرد : اجرای صحیح کامل ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه در دستور کار جلسات قرار گرفت و بر اساس نظر شورای عالی بیمه خدمات درمانی مقرر شد کمیته ای چگونگی اصلاح روند موجود را بررسی مجدد نمایند .

سفاری خاطر نشان کرد: کمیته مذکور در محل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی به منظور رسیدن به نتیجه مناسب و ارائه جمع بندی نهایی شورای عالی بیمه به طور مرتب در حال تشکیل است .