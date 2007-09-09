به گزار خبرنگار مهر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، با امضای توافقنامه همکاری، پروژه مشترک "آموزش و آگاه سازی عمومی" متمرکز با مبحث کاهش خطرپذیری زلزله را در شهرهای تهران، کرمان و گرگان اجرا می کنند.

این طرح که در فاصله زمانی دو ساله به انجام خواهد رسید، در گام نخست نمایشگاه عکسی را همزمان با سالگرد وقوع زلزله بم در شهرهای نامبرده برپا می کند که عکس ها نیز با تمرکز بر موضوعاتی نظیر زمین لرزه و تاسیسات شهری، زمین لرزه و ایمنی، زمین لرزه و ساخت ساختمان ها، زمین لرزه و جوامع محلی و زمین لرزه و مردم به نمایش عمومی درخواهد آمد.

از دیگر مفاد این توافقنامه طراحی یک فیلم انیمیشن متمرکز بر آماده سازی در برابر زلزله، ایمنی منازل، زمین لرزه و ساختمان سازی و نیز مکانیزم مقاوم سازی است که در سطح منطقه ای و ملی پخش خواهد شد.

براساس این توافقنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و تیم کاری، اعلامیه، بیلبورد، کتاب داستان، اطلاعات صوتی/ تصویری، بروشور، بازی هایی برای کودکان متمرکز بر ایمنی زلزله ، ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمان ها را طراحی خواهند کرد.

این توافقنامه بخشی از برنامه های جاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با همکاری برنامه عمران ملل متحد در راستای اجرای یک برنامه پنج ساله برای " ارتقا ظرفیت های همکاری برنامه عمران ملل متحد در راستای اجرای یک برنامه 5ساله برای "ارتقا ظرفیت های مدیریت خطرات بلایا" در کشور است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بعنوان مجری طرح انتخاب شده است.

فعالیت های مختلف این پروژه با همکاری وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، استانداری ها، موسسات تحقیقاتی و پشتیبانی مستقیم فنی و برنامه ای برنامه عمران ملل متحد اجرا می شود.