کرمان مجموعه ای از جاذبه های گردشگری است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان درگفتگو با مهر اظهار داشت: کرمان مجموعه ای از بهترین جاذبه ها ی گردشگری را در خود جای داده است.
علی کارنما با اشاره به وجود کویر زیبای کرمان، تصریح کرد: کرمان نسبت به استان های دیگر از لحاظ جاذبه های تاریخی برتر است و بهترین کویر دنیا ردر کرمان وجود دارد بطوریکه برتری نسبی استان کرمان کویر آن است.
کارنما خاطر نشان کرد: کشور ایران به لحاظ تنوع اقلیمی و زیستی در رتبه پنجم و در برخورداری از بناهای تاریخی در رتبه دهم دنیا قرار دارد، در حالی که از لحاظ گردشگری رتبه شصت و هفت را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان یادآور شد: باید سفرهای ارزان قیمت را ساماندهی کنیم تا حداقل ایرانگردی خودمان را از دست ندهیم و اگر همه مدیران و مسئولان گردشگری دست به دست هم دهند، در آینده شاهد تحولات بزرگی در استان خواهیم بود.
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