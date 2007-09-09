کرمان مجموعه ای از جاذبه های گردشگری است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان درگفتگو با مهر اظهار داشت : کرمان مجموعه ای از بهترین جاذبه ها ی گردشگری را در خود جای داده است .

علی کارنما با اشاره به وجود کویر زیبای کرمان، تصریح کرد : کرمان نسبت به استان های دیگر از لحاظ جاذبه های تاریخی برتر است و بهترین کویر دنیا ردر کرمان وجود دارد بطوریکه برتری نسبی استان کرمان کویر آن است .

کارنما خاطر نشان کرد : کشور ایران به لحاظ تنوع اقلیمی و زیستی در رتبه پنجم و در برخورداری از بناهای تاریخی در رتبه دهم دنیا قرار دارد، در حالی که از لحاظ گردشگری رتبه شصت و هفت را به خود اختصاص داده است .