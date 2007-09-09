تیم ملی تیراندازی باکمان ایران عازم چین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، این دوره از مسابقات از اهمیت فوق العاده زیادی برای کمانداران کشورمان برخوردار است چرا که یک روز کامل از این مسابقات به کسب سهمیه المپیک 2008 چین اختصاص دارد و از رنکینگ جهانی نیز برخوردار است.

روز جمعه 23 شهریورماه تمامی تیم های شرکت کننده وارد چین می شوند. روز شنبه 24 شهریور تمرین رسمی و کنترل تجهیزات و مراسم افتتاحیه برگزار می شود و از صبح روز یکشنبه 25 شهریور، مسابقات رسما آغاز خواهد شد.

همچنین همزمان با این مسابقات کنگره آسیایی تیراندازی با کمان 28 شهریورماه با حضور روسای فدراسیون های آسیایی در چین برگزار خواهد شد. 14 کماندار خانم و آقا در دو رشته ریکرو و کامپوند برای ارتقای رتبه کشورمان در رنکینگ ، جهانی و کسب سهمیه المپیک با حریفان قدر آسیایی خود به رقابت می پردازند . اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات آسیایی چین بدین شرح می باشد:

ریکرو آقایان : حجم الله واعظی ، میلاد وزیری ، حمزه صفایی و محسن محمدی

ریکرو خانمها: نجمه آبتین ، هومت حیدری ،شهرزاد الهیاری و یاسمن شیریان

کامپوند آقایان : مجید احمدی ، منصور کردی و رضا زمانی نژاد

کامپوند خانمها: سکینه قاسمپور ، سیده ویدا حلیمیان و اکر شعبانی