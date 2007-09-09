  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۳

اولین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس استان مرکزی برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس استان مرکزی تا پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این جشنواره شعری شاعران برگزیده آخرین آثار شعری خود پیرامون دفاع مقدس و موضوعات مرتبط را قرائت کردند.

در انتهای این جشنواره که با حضور شاعران و نویسندگان استان برگزار شد از صاحبان آثار منتخب تقدیر به عمل آمد و مقرر شد شعرهای برتر به جشنواره شعر دفاع مقدس کشور که در اسفند ماه امسال در ایلام برگزار می‌شود، ارسال شوند.

دبیر برگزاری این جشنواره استانی در این مراسم گفت: پس از ارائه فراخوان برگزاری، ‪ ۲۰۰‬اثر از ‪ ۸۰‬شاعر به دبیرخانه جشنواره رسید.

سرهنگ پاسدارعلی جلالی فراهانی  افزود: آثار دو بخش  شعر پایداری و شعر دفاع مقدس در سه مرحله داوری شدند که در پایان ‪  ۲۱‬آثار برگزیده و برتر شناخته شدند.

وی در ادامه عنوان کرد: در بخش شعر دفاع مقدس پنج نفر برتر و ‪ ۱۱‬نفر برگزیده و در بخش شعر پایداری ‪ ۲‬نفر برتر و ‪ ۳‬نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

کد مطلب 549064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها