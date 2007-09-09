اولین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این جشنواره شعری شاعران برگزیده آخرین آثار شعری خود پیرامون دفاع مقدس و موضوعات مرتبط را قرائت کردند.
در انتهای این جشنواره که با حضور شاعران و نویسندگان استان برگزار شد از صاحبان آثار منتخب تقدیر به عمل آمد و مقرر شد شعرهای برتر به جشنواره شعر دفاع مقدس کشور که در اسفند ماه امسال در ایلام برگزار میشود، ارسال شوند.
دبیر برگزاری این جشنواره استانی در این مراسم گفت: پس از ارائه فراخوان برگزاری، ۲۰۰اثر از ۸۰شاعر به دبیرخانه جشنواره رسید.
سرهنگ پاسدارعلی جلالی فراهانی افزود: آثار دو بخش شعر پایداری و شعر دفاع مقدس در سه مرحله داوری شدند که در پایان ۲۱آثار برگزیده و برتر شناخته شدند.
وی در ادامه عنوان کرد: در بخش شعر دفاع مقدس پنج نفر برتر و ۱۱نفر برگزیده و در بخش شعر پایداری ۲نفر برتر و ۳نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
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