اولین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این جشنواره شعری شاعران برگزیده آخرین آثار شعری خود پیرامون دفاع مقدس و موضوعات مرتبط را قرائت کردند.

در انتهای این جشنواره که با حضور شاعران و نویسندگان استان برگزار شد از صاحبان آثار منتخب تقدیر به عمل آمد و مقرر شد شعرهای برتر به جشنواره شعر دفاع مقدس کشور که در اسفند ماه امسال در ایلام برگزار می‌شود، ارسال شوند.

دبیر برگزاری این جشنواره استانی در این مراسم گفت: پس از ارائه فراخوان برگزاری، ‪ ۲۰۰‬اثر از ‪ ۸۰‬شاعر به دبیرخانه جشنواره رسید.

سرهنگ پاسدارعلی جلالی فراهانی افزود: آثار دو بخش شعر پایداری و شعر دفاع مقدس در سه مرحله داوری شدند که در پایان ‪ ۲۱‬آثار برگزیده و برتر شناخته شدند.