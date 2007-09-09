بودجه فرهنگی متناسب با نیازهای کشور تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد حسین صفار هرندی شب گذشته در آیین اختتامیه پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب ناشران ایران در ارومیه اظهار داشت: دولت و مجلس در ارتباط با حوزه فرهنگ هماهنگ و همراه عمل می کنند و دولت با حمایت مجلس در تولید موسیقی فاخر، برنامه‌های نمایشی و فیلم‌ های ارزشمند اقدامات خوبی را انجام داده که پیش بینی می‌شود تحول عظیمی در حوزه فرهنگی کشور ایجاد شود.

وی افزود: جایگاه فرهنگ در سال های قبل از انقلاب به لحاظ کمی و کیفی همانند اکنون نبود ولی در حال حاضر با تلاش های دولت سالانه بیش از ‪ ۵۲‬هزار عنوان جلد کتاب در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

صفار هرندی در ادامه دستاوردهای دولت در بخش فرهنگی کشور را چمشگیر و مثبت ارزیابی کرد و افزود: توسعه اماکن فرهنگی و مساجد و مجتمع های فرهنگی هنری از اهم برنامه های دولت برای ارتقاء مقوله های فرهنگی کشور است.

استاندار آذربایجان غربی دیگر سخنران این آیین با اشاره به هم مرز بودن 981 کیلومتر مرز استان آذربایجان غربی با چهار کشور خاطر نشان کرد: مقوله فرهنگ به عنوان اساسی ترین مقوله در تعامل به این کشورهاست که نیازمند مراقبت بیشتری از سوی مسئولان و ملت است.

دکتر رحیم قربانی با اعلام اینکه همه وظیفه داریم گامهای موثری در رابطه با فرهنگ برداریم، افزود: با وجود اینکه امروزه وحشیانه‌ترین فرهنگ بیگانه کشور ما را تهدید می‌کند، اما به برکت خون شهدا فرهنگ غنی ایران در کشورهای دیگر هم تاثیر خود را گذاشته است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت های فرهنگی در استان عنوان کرد: هم اکنون دانشگاه های متعددی در استان در حال راه اندازی و فعالیت هستند که نوید بخش توسعه مقوله های فرهنگی است.

قربانی عنوان کرد: همچنین در راستای تقویت بنیان فرهنگی و معنوی استان در سال جاری به بیش از 900 مسجد در استان کمک مالی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی هم اظهار داشت: این نمایشگاه با 141 ‬غرفه و با شرکت ‪ ۲40‬ناشر روزانه ‪۳۰‬ هزار نفر بازدید کننده داشت.

محسن غفاری آذر با بیان اینکه کتاب های موجود در نمایشگاه با بیش از 40 درصد به علاقمندان ارائه می شد میزان فروش نمایشگاه در طول برپایی آن را دو میلیارد ریال از طریق خرید با بن کتاب و یک میلیارد ریال خرید نقدی اعلام کرد.

وی درادامه ضمن تشریح فعالیت های فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد آذربایجان غربی بر توسعه کتابخانه های استان تاکید کرد و افزود: امسال تاکنون نزدیک به ‪ ۱۷‬هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده و تا پایان سال، آن را به ‪ ۱۲۰‬هزار کتاب می‌رسانیم.

غفاری آذر یادآور شد: هم اکنون بیش از 48 باب کتابخانه در استان فعال و پنج باب کتابخانه نیز در حال احداث است که تا پایان سال به جمع کتابخانه های استان افزوده خواهند شد.

پنجممین نمایشگاه سراسری کتاب با حضور 240 ناشر از سرار کشور به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان واقع در پارک جنگلی ارومیه برگزار شد.