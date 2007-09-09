۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۱

سعدی:

ساخته نشدن "نقاب زیبا" ربطی به "سنتوری" ندارد

مجری طرح پروژه سینمایی "نقاب زیبا" به مرحله تولید نرسیدن این فیلم داریوش مهرجویی را با مسائل مربوط به "سنتوری" بی‌ارتباط دانست.

سعید سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "اینکه پروانه ساخت فیلم "نقاب زیبا" باطل شده و تاکنون اقدامی برای تمدید آن نشده، هیچ ارتباطی به مسائل مربوط به "سنتوری" ندارد و به هیچ عنوان نباید در این مسائل خلط مبحث کرد."

مجری طرح "نقاب زیبا" در ادامه افزود: "برای ساخته شدن یک فیلم عوامل زیادی دخیل هستند و باید اتفاقات متعددی رخ بدهد تا اثری ساخته شود. "نقاب زیبا" به دلیل اینکه مقدمات تولیدش تا مهلت تعیین شده مهیا نشد، پروانه تولیدش باطل شد و باید در تمدید آن اقدام کرد."

وی وجود مشکل محتوایی در فیلمنامه "نقاب زیبا" را رد کرد و خاطرنشان ساخت: "پروانه ساخت فقط به همان دلیل که گفتم باطل شده و امکان تمدید آن وجود دارد. در هر حال من در این پروژه به عنوان مجری طرح حضور دارم و باید تهیه‌کننده و کارگردان دغدغه بیشتری نسبت به تولید آن داشته باشند."

کد مطلب 549083

