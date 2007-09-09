ساخته نشدن "نقاب زیبا" ربطی به "سنتوری" ندارد

سعید سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "اینکه پروانه ساخت فیلم "نقاب زیبا" باطل شده و تاکنون اقدامی برای تمدید آن نشده، هیچ ارتباطی به مسائل مربوط به "سنتوری" ندارد و به هیچ عنوان نباید در این مسائل خلط مبحث کرد."

مجری طرح "نقاب زیبا" در ادامه افزود: "برای ساخته شدن یک فیلم عوامل زیادی دخیل هستند و باید اتفاقات متعددی رخ بدهد تا اثری ساخته شود. "نقاب زیبا" به دلیل اینکه مقدمات تولیدش تا مهلت تعیین شده مهیا نشد، پروانه تولیدش باطل شد و باید در تمدید آن اقدام کرد."

وی وجود مشکل محتوایی در فیلمنامه "نقاب زیبا" را رد کرد و خاطرنشان ساخت: "پروانه ساخت فقط به همان دلیل که گفتم باطل شده و امکان تمدید آن وجود دارد. در هر حال من در این پروژه به عنوان مجری طرح حضور دارم و باید تهیه‌کننده و کارگردان دغدغه بیشتری نسبت به تولید آن داشته باشند."