یک سرکرده القاعده در عراق کشته شد/ کشته و زخمی شدن 30 نیروی امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا امروز اعلام کرد : یک سرکرده القاعده و طراح حملات خونین 14 اوت گذشته در استان موصل در شمال عراق را که به کشته شدن 400 نفر منجر شد، دستگیر کرده است.

مارک فوکس از افسران آمریکایی به خبرنگاران گفت: نیروهای ائتلاف در حمله هوایی خود در سوم سپتامبر توانستند ابو محمد العفری معروف به ابو جاسم طراح و مجری حملات خونین یاد شده را در منطقه ای در 110 کیلومتری غرب موصل به قتل برسانند.

وی افزود: ابوجاسم یکی از همراهان ابوایوب المصری از سرکردگان القاعده در عراق است و وی تهدیدی برای ملت عراق به شمار می رفت.

در همین حال، یک مسئول مرکز هماهنگی مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در استان صلاح الدین عراق گزارش داد که افراد مسلح با حمله به مرکز پلیس در روستای الحجاج در نزدیک تکریت پنج پلیس را کشته و هشت نفر دیگر را زخمی کردند.

یک منبع امنیتی شهر تکریت نیز گفت که فردی انتحاری سوار بر کامیون بمب گذاری شده با حمله به یک مرکز ایست و بازرسی در شهر بلد پنج سرباز عراقی را کشته و 12 نفر دیگر را زخمی کرد.