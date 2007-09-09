گردهمایی رده های انتظامی استان تهران در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان تهران در این نشست اظهار داشت: برنامه های نیروی انتظامی همه ساله با توجه روند تعیین شده و مقتضیات زمان در مقاطع مختلف اجرا می شود اما در اجرای آنها نیازمند همکاری همه مردم و مسئولان هستیم.

سردار رضا زارعی افزود: اجرای مصوبه سفر ریاست جهموری به شهرستان های استان تهران در خصوص احداث 40 پاسگاه و کلانتری در استان تهران می تواند وضعیت امنیتی استان را متحول کند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع یک و نیم میلیارد تخصیصی به ناجا 750 میلیون تومان به خرید دو مکان جهت پاسگاه در کرج اختصاص یافت و تا اجرای مصوبه احداث 17 پاسگاه در کرج و 23 پاسگاه در شهرستان های استان تهران نیازمند حمایت های بیشتر مسئولان کشوری هستیم.

زارعی یادآور شد: فرمانداران و مردم خواستار اجرای مصوبات هئیت دولت در بعد امنیتی و انتظامی هستند و نیروی انتظامی نیز برای اجرای این مصوبات در صورت تامین اعتبارات آمادگی کامل دارد.

رئیس پلیس استان تهران عنوان کرد: در سایه تلاش همگان به خصوص پرسنل نیروی انتظامی خدمات خوبی در استان تهران صورت گرفته است و رکورد کشف مواد مخدر، کاهش تلفات جاده ای ، کنترل ترافیک و ... بدون هماهنگی و تعامل ناجا با پرسنل خود و سایر نهادها امکان پذیر نبود.

وی متذکر شد: در آستانه بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان امنیت اجتماعی حرف اول را می زند و نیروی انتظامی مانند سال های گذشته با برنامه های ویژه در این حوزه ها عمل خواهد کرد.