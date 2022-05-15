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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۴۷

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان خبر داد؛

کشف و ضبط محموله ۱۰ هزار قطعه ای جوجه یک روزه در مریوان

کشف و ضبط محموله ۱۰ هزار قطعه ای جوجه یک روزه در مریوان

مریوان- سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان گفت: با تعامل نیروهای انتظامی و کارشناسان بهداشت عمومی، یک محموله جوجه یک روزه گوشتی بدون مجوز بهداشتی در این شهرستان شناسایی و توقیف شد.

کیوان نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی «چناره» در مسیر عبوری فرعی این منطقه اقدام به توقیف یک محموله ۱۰ هزار قطعه‌ای جوجه یک روزه قاچاق کردند.

وی افزود: با حضور کارشناسان بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی مریوان، قاچاق بودن این محموله محرز شد.

نوری خاطرنشان کرد: این محموله از یکی از استان‌های جنوبی به مقصد شمال غرب کشور بارگیری و حمل شده بود و مجوز جعلی ارائه شده توسط راننده کامیون حکایت از مغایرت فاحش آن داشت.

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان اظهار کرد: مراتب پس از انعکاس به مراجع قانونی و کسب تکلیف از اداره کل دامپزشکی استان، برای تصمیم گیری نهایی به مراجع قضائی منعکس شد.

وی تأکید کرد: طبق اظهارات مالک محموله و تفاوت در تعداد جوجه‌های مجوز به تعداد ۱۰ هزار قطعه و تعداد موجود در کامیون ۲۵ هزار و ۸۴۰ قطعه، مسیر فرعی انتخاب شده، تفاوت شماره خودرو با شماره خودرو درج شده در مجوز جعلی بوده و همگی حکایت از مغایرت و تناقض مشهود داشته است.

کد مطلب 5490950

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