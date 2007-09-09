ارزش معاملات روزانه بورس فلزات به 480 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، تالار این بورس در روز یکشنبه شاهد جمعا 33 هزار و 200 تن عرضه و در مقابل 50 هزار و 850 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

در روز یکشنبه در گروه محصولات فولاد، 23 هزار و 820 تن انواع محصولات فولادی در 6 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 139 میلیارد و 132 میلیون و 29 هزار ریال به صورت نقد و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 42/82 و 93/28 درصد از کل بازار را در این روز به خود اختصاص داد.

در روز مورد بررسی 4 هزار و 660 تن از انواع محصولات مسی نیز به ارزش 330 میلیارد و 153 میلیون 60 هزار ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 12/16 و 65/68 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در این روز مقدار 420 تن آلومینیوم در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 11 میلیارد و 635 میلیون و 300 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 46/1 و 42/2 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد. در روز یکشنبه در گروه محصولات روی و کنسانتره هیچگونه عرضه‌ای صورت نگرفت.

