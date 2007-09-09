تیم فوتبال نیجریه قهرمان نوجوانان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارنهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر17 کره جنوبی امروزبین دو تیم نیجریه و اسپانیا در ورزشگاه جام جهانی شهرسئول برگزارشد.

این بازی جذاب و پربرخورد پس از 120 دقیقه تلاش با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید تا چهره پیروز میدان درضربات پنالتی مشخص شود.

ستاره میدان درضیافت پنالتی ها "آجی بویه" دروازه بان تیم فوتبال نوجوانان نیجریه بود که سه پنالتی تیم اسپانیا را مهارکرد تا تیمش با گل های ماتیو ادیله، جاسوا و اوسنی دوئل پنالتی ها را با برتری 3 برصفرپشت سرگذاشته و عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی 2007 کره جنوبی را از آن خود کند.

این سومین قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان نیجریه درمسابقات جام جهانی این رده سنی است. نیجریه ای ها پیش از این درسال های 1993و1985 قهرمان مسابقات فوتبال جام جهانی زیر17 سال شده بودند.

پس ازتیم فوتبال نیجریه که قهرمان دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی زیر17 سال جهان شد، تیم های اسپانیا، آلمان و غنا به ترتیب عناوین دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.