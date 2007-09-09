سنای آمریکا کمک نظامی 2.4 میلیارد دلاری به رژیم اسرائیل را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس یهود، این کمک بخشی از کمکی است که درقالب کمک های خارجی آمریکا به همپیمانان این کشور صورت می گیرد و سنای آمریکا پنجشنبه شب آن را با 81 رای موافق در برابر 12 رای مخالف مورد تصویب قرار داد.

همچنین به نوشته این سایت خبری، مجلس نمایندگان آمریکا نیز پیش از تعطیلات تابستانی آن را مورد تصویب قرار داده بود.

میزان کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی هم اکنون 2.4 میلیارد دلار در سال است و این میزان در 10 سال آینده به 30 میلیارد دلار خواهد رسید که این به معنای بیش از 3 میلیارد دلار برای هر سال است.