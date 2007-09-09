امیدواریم دشمن بخت نگون خود را بار دیگر نسنجد

به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرلشکرسید یحیی صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح که در هجدهمین همایش فرماندهان و مسئولین سپاه سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: دشمن بداند سپاه و بسیج با فرماندهی رهبر معظم انقلاب آماده دفاع همه جانبه از انقلاب و کشور است و در صورت وقوع تهدید مقابله قدرتمندانه ای را به دشمن نشان خواهد داد.



فرمانده سابق سپاه گفت : سپاه چشم بیدار ملت ایران و بازوی قدرتمند رهبری است که دفاع از مصالح ایران را در دستور کار خود دارد.



سرلشگر صفوی خطاب به فرماندهان حاضر در این همایش گفت: شما فرماندهان ارشد سپاه باید با هوشیاری سیاسی و اطلاعات وآمادگی عملیاتی، دشمن را از هرگونه توطئه باز دارید و در صورت وقوع هرگونه تهدید با قدرت کامل و تدبیر موثر به مقابله با دشمن بپردازید.

وی تاکید کرد: بنده خدا را شکر می کنم که در طول مسئولیت خود توانسته ام رضایت رهبر انقلاب را در ایجاد سپاهی مقتدر چه در عرصه داخل و چه در مقیاس منطقه ای فراهم کنم و امروز دشمنان منطقه ای ما می دانند که سپاه همچون کوهی استوار در برابر فتنه های آنان ایستاده است.

دستیار رهبر معظم انقلاب سروسامان دادن به وضعیت سپاه پاسداران در 10 سال گذشته و خارج کردن مسیر رشد سپاه از وضعیت ماموریت محوری به رسالت محوری را از مهمترین برنامه های خود در دوران تصدی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برشمرد.

وی گفت: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک عنصر تعیین کننده در معادلات امنیت ملی کشور و منطقه به شمار می رود.

سرلشگر صفوی بازخوانی دو دهه از عمر انقلاب و تحول گرایی در دکترین سپاه پاسداران را یکی دیگر از اساسی ترین رسالت های محوری سپاه پاسداران خواند و گفت: با تغییر و تحولی که با تایید رهبری معظم انقلاب اسلامی و با برنامه سوم و چهارم توسعه در سپاه اجرا کردیم به لطف خدا توانستیم سپاه را در مسیر تنظیم شده و بر اساس برنامه حرکت دهیم.

وی گفت: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابعاد ساختاری، نیروهای پنج گانه ، طرح جامع نیروی انسانی و همچنین در پاسداری از مرزهای کشور و حفاظت از آبهای خلیج فارس توانسته است گام های بیشماری بردارد که این کار در نوع خود بسیار سخت و سنگین بود.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بحث سازندگی در سپاه پاسداران گفت: سپاه علاوه بر قرارگاه سازندگی توانسته است بیش از 500 پروژه را به اتمام رساند و 260 پروژه را نیز در دست اجرا داشته باشد .



سرلشگر صفوی توجه به دانشگاهها ، تربیت نیروهای انسانی متخصص ، فعال کردن بخش فرهنگی در سپاه و ایجاد وحدت و انسجام بین فرمانده سپاه و نمایندگی ولی فقیه را از دیگر کارهای مثبت دوران مسئولیت خود در 10 سال گذشته برشمرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تدابیر رهبر معظم انقلاب و تلاش های سرلشگر جعفری فرمانده جدید سپاه ، نهاد در مسیر پیشرفت قرار گیرد.