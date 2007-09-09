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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۱

برگزاری سمینار آیین همسرداری به زبان ساده

مرکز همایشهای مجموعه فرهنگی هنری تهران با هدف حفظ بنیان و ارزش خانواده اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان " آیین همسرداری " کرده است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، این برنامه پیرو برگزاری برنامه های روانشناسی این مرکز با عنوان روان شناسی به زبان ساده روز سه شنبه 20 شهریور ساعت 17 الی 19 برگزار می شود .

در این سمینار سید محمد مکی روانشناس و مشاور خانواده درخصوص چگونگی شناخت زن و مرد از یکدیگر ، شناخت ویژگی های مثبت مردان ، شناخت نکات منفی و مثبت در زنان و مردان و آگاهی نسبت به مسائل منفی در زنان صحبت و سخنرانی خواهد کرد.

شایان ذکر است ، علاقه مندان برای شرکت در این برنامه به نشانی : خیابان شریعتی ، روبروی بهار شیراز ، مجموعه فرهنگی هنری تهران ( سینما ایران ) مراجعه و یا با شماره های 7-77641126 تماس حاصل کنند .

کد مطلب 549107

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