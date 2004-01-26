پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي هواي سواحل درياي خزر نيمه ابري تا ابري همراه با بارندگي و مه صبحگاهي ، هواي استانهاي سمنان ، خراسان ، يزد ، كرمان ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، ابوموسي و سواحل خليج فارس و درياي عمان نيمه ابري تا ابري همراه با رگبار و رعد وبرق ودر نقاط سردسير با بارش برف پيش بيني مي كند .

هواي استانهاي اردبيل ، آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان ، زنجان ، كرمانشاه ، همدان ، لرستان ، ايلام ، اصفهان ، مركزي ، قزوين ، تهران ، كهكيلويه و بوير احمد ، چهارمحال و بختياري ، خوزستان ، فارس و بوشهر نيمه ابري تا ابري همراه بارندگي و وزش باد پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 8 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .

به گزارش سازمان هواشناسي طي امروز ابوموسي با 26 درجه سانتيگراد بالاي صفر و اردبيل با 6 درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين شهرهاي كشور بوده اند .