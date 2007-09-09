احسان محمدحسنی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "هر چند بعضی از آثار به لحاظ متن به شیوه اجرایی جای بحث دارند، اما این جشنواره نسبت به دوره‌های قبل از نظر کمی و کیفی آثار در سطح خوبی قرار دارد."

وی تاکید کرد: "مشکل بزرگ ما در این دوره کمبود پژوهش و تحقیق و تکیه بر تخیل و داستان بوده و اتفاق‌هایی را که در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس روی داده کمتر روی صحنه می‌بینیم. البته با دورنمایی که از قبل داشتیم نسبتا این موضوع را می‌دانستیم و حال با دانسته‌های بیشتر در عرصه تئاتر دفاع مقدس رو به جلو خواهیم رفت."

محمدحسنی خاطرنشان ساخت: "بنیاد و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هر دو یکی هستند و در واقع انجمن بازوی اجرایی بنیاد است؛ این در حالی است که کل فضای هنری کشور جشنواره‌زده است و در حال حاضر جشنواره‌ها به صورت یک اپیدمی درآمده‌اند که هزینه برگزاری آنها از هزینه تولید هم بیشتر است."

معاون هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یادآور شد: "جشنواره تئاتر دفاع مقدس به عنوان ویترین این بخش است که باید بعد از برگزاری آن نقاط ضعف و قوتش مورد بررسی قرار گیرد تا در سال شاهد عملکرد مثبتی در این زمینه باشیم."

وی گفت: "برای اولین بار در تاریخ فعالیت های بنیاد انتخاب نمایشنامه سال دفاع مقدس با جایزه 10 میلیون تومانی با هدف ایجاد انگیزه بین نمایشنامه نویسان صورت می پذیرد. در فراخوانی از تمام نقاط ایران به جذب آثار نمایشی در این زمینه خواهیم پرداخت. سفارش هایی نیز به پیشکسوتان داده شده که به نظر من این فضا به تولید و تقویت نمایشنامه دفاع مقدس کمک می کند."

وی افزود: "اجرای عمومی کارهای فاخر جشنواره که در حال شناسایی هستند از دیگر فعالیت های ما در زمینه تقویت تئاتر دفاع مقدس است. البته بنیاد با کمبود سالن و فضایی که پاتوق هنری و دائمی بچه های دفاع مقدس باشد رو به روست که در تلاش هستیم این فضا مهیا شود."

محمدحسنی یادآور شد: "در جشنواره بیشتر خود هنرمندان و داوران کارها را می بینند و مخاطبان عام کمتر در این فضا حضور پیدا می کنند که باید فضایی را برای رویارویی مخاطبان با نمایش ها در طول سال فراهم کرد. صرف برگزاری جشنواره تئاتری یک پازل بدشکل را به وجود می آورد."

وی در ادامه گفت: "در حال بررسی سالن های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر از تئاتر شهر هستیم. همچنین با شهرداری تهران نیز مذاکراتی کرده ایم که اگر به توافق نرسیم از سوله ها و سالن اجتماعات پادگان ها برای ایجاد فضایی جهت اجرای نمایش های دفاع مقدس در طول سال استفاده خواهیم کرد."

معاون هنری بنیاد معتقد است هر کار هنری که بخواهد انجام شود باید اول روحیه جانباز را تقویت نماید و می توان نمایش هایی را که عوامل کمی دارند در آسایشگاههای معلولین و جانبازان به صحنه برد و از مردم نیز دعوت کرد برای دیدن نمایش ها به میان جانبازان بیایند.

محمدحسنی در انتها از برنامه ریزی جهت بین المللی کردن جشنواره تئاتر دفاع مقدس در دوره بعد خبر داد و گفت: "سعی می کنیم از کشورهایی که در جنگ دفاع داشته و دیدگاههای ارزشمندی در این زمینه دارند برای حضور در جشنواره دعوت به عمل آوریم و همچنین نمایش هایی ا ز گروههای خودمان که قابلیت اجرای خارج از کشور دارند را به کشورهای دیگر اعزام کنیم."