صربستان خواستار عدم دخالت آمریکا در امور کوزوو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر خارجه صربستان گفت که وجیسلاو کوشتونیتسا نخست وزیر صربستان از سفیر این کشور در سازمان ملل خواسته است تا شکایتی را علیه مواضع آمریکا در قبال کوزوو تدوین کند.

"ووک یرمیک" (Vuk Jeremic) همچنین با اعلام این خبر گفت که کشورش از آمریکا خواسته است تا درباره این گزارش که واشنگتن - به طور یکجانبه و بدون صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنیت - آماده شناسایی استقلال کوزوو است، توضیح دهد.

ووک یرمیک در گفتگو با تلویزیون B92 صربستان گفت که بلگراد از سفارت آمریکا درخواست کرده تا توضیحی رسمی درخصوص موضع کشورش بدهد که در حال حاضر سفیر در حال رایزنی با واشنگتن است و ما انتظار داریم تا به زودی توضیحی را در این باره دریافت کنیم.