ایران نسبت به استفاده تروریستها از سلاح های شیمیایی در خاورمیانه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لکزادی نماینده ایران در پنجمین نشست منطقه ای هیئت های ملی کشورهای آسیایی امضاء کننده توافقنامه منع استفاده از سلاح های شیمیایی اظهار داشت: ایران نخستین کشوری است که از زمان جنگ جهانی دوم و در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران در معرض خطر سلاح های شیمیایی قرار گرفت.

نماینده ایران تصریح کرد: سلاح های شیمیایی نه تنها علیه ایران بلکه در حلبچه و دیگر شهرهای عراق قربانی بر جای گذاشت و تعداد قربانیان سلاح های شیمیایی ، جمهوری اسلامی ایران را در راس کشورهای مخالف سلاح های شیمیایی و دیگر سلاح های کشتار جمعی قرار داده است.

لکزادی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با سلاح های شیمیایی جدی است و در زمان جنگ تحمیلی نیز تلاشی برای بدست آوردن این سلاح ها نکرد و در پیوستن به توافقنامه منع سلاح های شیمیایی پیش قدم بود.

وی افزود: هنوز برخی در منطقه نظیر رژیم صیهونیستی از پیوستن به این توافقنامه خودداری می کنند و کشورهای منطقه باید برای وادار ساختن کشورهای دیگری که به توافقنامه منع سلاح های شیمیایی نپیوسته اند تلاش نمایند چرا که خطر تروریسم با گسترش سلاح های شیمیایی و دستیابی تروریست ها به ویژه در کشورهایی که به این توافقنامه نپیوسته اند ، با توجه به انتشار گزارش هایی در خصوص بکارگیری مواد شیمیایی در عراق افزایش خواهد یافت.

نماینده ایران تاکید کرد: خطر گسترش سلاح های شیمیایی درخاورمیانه به علت عدم پیوستن اسرائیل به سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی وجود دارد.

لکزادی در پایان تاکید کرد : برغم اینکه صدام و نظامش نابود شدند کشورهایی مثل آمریکا که به وی سلاح شیمیایی دادند از نظر اخلاقی در قبال مردم ایران و خانواده های قربانیان سلاح های شیمیایی مسئولند.



پنجمین نشست منطقه ای سازمان منع تسلیحات شیمیایی با حضور هیئت هایی از کشورهای مختلف آسیایی به مدت سه روز در شهر دوحه قطر برگزار شد و شرکت کنندگان بر لزوم همکاری منطقه ای گسترده میان کشورهای عضو توافقنامه منع تولید و ذخیره سازی و استفاده از سلاح های شیمیایی همچنین بر لزوم پیگیری طرح ویژه عربی اجرایی تعهدات و بندهای این توافقنامه و نیز اعلام تلاش بیشتر در زمینه اجرای آن در سطح بین المللی تاکید کردند.