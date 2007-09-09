بزرگترین سینمای روباز جهان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد به گفته محمدشریف شریفی رئیس حوزه هنری استان کردستان، حوزه هنری با تامین فیلم و تجهیز سینما شهرداری سنندج را در بازسازی این سینمای 10 ساله یاری کرده است.
سینما آبیدر با پرده ای در ابعاد 12×25 متر، بزرگترین سینمای روباز جهان محسوب میشود. صدای فیلمهای این سینما از طریق موج اف ام رادیو در هر مکان از پارک جنگلی آبیدر قابل دریافت است و پرده آن به گونهای تعبیه شده که 10 هزار نفر بتوانند رو به روی آن قرار گیرند. حوزه هنری کردستان ساعت 21 هر روز یک فیلم را در این سینما اکران میکند.
* نمایشگاه نقاشی فیگوراتیو در نگارخانه آیه
نمایشگاه نقاشیهای فیگوراتیو فارغالتحصیلان دانشگاه علم و صنعت از 20 تا 28 شهریور در نگارخانه آیه موسسه آموزش عالی سوره برگزار میشود.
در این نمایشگاه 50 نقاشی فیگوراتیو و انتزاعی با تکنیکهای آزاد در معرض دید عموم قرار میگیرد. علاقمندان برای تماشای این آثار میتوانند صبح و بعد از ظهر به نگارخانه آیه در خیابان آزادی، بین خوش و بهبودی، جنب کوچه کامیاران مراجعه کنند.
نظر شما