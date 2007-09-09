اتحاد شیعیان زمینه ساز ظهور منجی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از طلاب استان خوزستان و مسؤولان حراست‌های کل استان کردستان با ایشان گفت: یکی از مسائلی که باید جوانان بر آن پافشاری داشته باشند مسأله شناخت زمان است که بایستی با آن گام بر دارند.



وی تصریح کرد: در زمان خاصی واقع شده‌ایم و بر همگان لازم است که زمان شناس باشند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به قیام امام خمینی(ره) عنوان کرد: ایشان با قیام خود علاوه بر اخراج اشغال‌گران از مملکت اسلامی، دین به معنای واقعی را پایه‌ریزی کردند.



وی افزود: امام خمینی(ره) توانست قرآن و دستورات اهل بیت(ع) را در کشور عملی کند و دین را در متن زندگی جامعه بکشاند.



آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به کشتار بی‌رحمانه مردم در 17 شهریور ماه سال 57 در میدان ژاله تهران گفت: این رژیم غاصب با کشتار مردم بی‌گناه می‌خواست تا دین را به حاشیه بکشاند، ولی امام خمینی(ره) با رهبری، رشادت و توکل بر خدا توانست این رژیم سلطنتی و وابستگان آن‌ها را ریشه کن کند.



وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نیز استکبار نمی‌خواهد تا ایران به قدرت برسد یادآور شد: دشمن با تبلیغ علیه دین و همچنین معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی می‌خواهد ایران را از پیشرفت دور و همیشه ایران را سر سپرده خود معرفی کند.



این مرجع تقلید افزود: استکبار و همه دشمنان ایران باید بدانند که مسلمانان و ایرانیان هوشیار بوده و اجازه کوچکترین ضربه را به مستکبرین نمی‌دهند.



آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به شرایط پیش از انقلاب گفت: پیش از انقلاب دین از سیاست جدا بود و ظلم‌ستیزان طاغوت هر اعمالی را انجام می‌دادند و هیچ کس جرأت اعتراض به آن‌ها را نداشت.



وی افزود: با قیام امام خمینی(ره) و شکل گیری انقلاب اسلامی، دین در کنار سیاست به عنوان دو اصل مهم پیگیری می‌شود و مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که مستشضعفین و مسلمانان تمام جهان باید با یکدیگر متعحد شوند تصریح کرد: اتحاد عامل پیروزی مسلمانان است و مستضعفین و مسلمانان باید با اتحاد، زمینه ظهور منجی را فراهم آورند.



آیت‌الله نوری همدانی در پایان به نقش تربیت فرزند توسط مادران اشاره کرد و گفت: مادران می‌توانند با تربیت صحیح فرزند خود، آن‌ها را برای آینده کشور آماده کنند.