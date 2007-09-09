کرزای برای گفتگو با طالبان اعلام آمادگی کرد / برگزاری مراسم ششمین سالروز ترور احمد شاه مسعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری افغانستان افراد مسلح طالبان را ترغیب کرد تا با دولت این کشور برای پایان دادن به خشونت ها وارد گفتگو شوند.

کرزای در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با والدس زالترس رئیس جمهوری لتونی در کابل گفت که دولت افغانستان هیچ گونه مذاکرات رسمی با طالبان انجام نداده است.

وی درعین حال به آمادگی خود برای اعزام هیئتی به منظور گفتگو با هر مرجعی که خود را عملا گروه طالبان معرفی می کند، اعلام داشت.

خبر دیگری حاکی از آن است که سخنرانی امروز رئیس جمهوری افغانستان در استادیوم اصلی شهر کابل که به مناسبت ششمین سالروز ترور احمد شاه مسعود انجام می شد بدنبال هرج و مرج در مراسم قطع شد. این هرج و مرج در پی تلاش هزاران نفر برای ورود به این استادیوم روی داد.

ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که هزاران نفر در درب ورودی استادیوم ازدحام کرده و سنگ پرتاب می کردند و خواهان ورود به استادیوم بودند.

زمرای بشاری وزیر کشور افغانستان نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که ازدحام شدید برای ورود به استادیوم باعث ایجاد هرج و مرج در داخل آن شد. یک مسئول افغان که خواست نامش فاش نشود، گفت که نیروهای پلیس برای مهار جمعیت تیراندازی هوایی کردند.

این مراسم به مناسب ششمین سالگرد ترور شاه مسعود برگزار می شد که در عملیات انتحاری عناصر القاعده در نهم سپتامبر سال 2001 میلادی در افغانستان کشته شد.