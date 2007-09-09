نقاشان جوان باید از تقلید پرهیز کنند

پیشکسوت نقاشی مدرن کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "با توجه به پیشرفت هنر نقاشی برخی نقاشان جوان ما کم‌سواد هستند، یک نقاش آکادمیک باید نقاشی را یاد بگیرد و با توجه به خلاقیت خود به پیش برود. البته این گناه هنرمندان ما نیست، بلکه بعضی از استادان 50 سال نقاشی کرده‌اند و هنر نو جهان را مطالعه نمی‌کنند. حس و درک نقاش باید طوری باشد که در همه مکاتب کار کند و از دنیا عقب نباشد."

احمد اسفندیاری در ادامه گفت: "دانشجویان یا هنرمندان نقاش باید تاریخچه هنر را بدانند. هنرمند باید خودش را پیدا کند و با استفاده از استادان خوب راه خود را بپیماید. زمان ما هر هنرمند بعد از هفت سال کار نقاشی نمایشگاه می گذاشت، ولی الان شاگردی یک سال کار می کند و نمایشگاه می گذارد که به نظر من این درست نیست و باعث انحراف جامعه از هنر اصیل می شود. خود بودن هنرمند بدون تقلید از آثار دیگران بسیار مهم است."

اسفندیاری متولد 1301 محله‌ فخرآباد دروازه شمیران تهران است و نام وی در فرهنگ لاروس آمده است. این نقاش پیشکسوت تاکنون در انجمن جوانان، گالری صبا، گالری بورگز، انجمن ایران و فرانسه، گالری آپادانا، باشگاه مهرگان، اداره هنرهای زیبا، انجمن ایران و امریکا، گالری نگار، گالری سیحون و ... نمایشگا انفرادی و گروهی برگزار کرده است.