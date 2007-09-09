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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۲۹

نخستین جشنواره هنر و امنیت مهرماه برگزار می‌شود

نخستین جشنواره هنر و امنیت در چهار بخش پوستر، عکس، کاریکاتور و تصویرسازی 24 تا 30 مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همزمان با هفته ناجا این جشنواره را برگزار می‌کند که شامل موضوعاتی چون امنیت اجتماعی و جامعه ناامن از نگاه هنرمندان است. جوایز این جشنواره برای نفرات اول تا سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و به ترتیب دو، یک و نیم و یک میلیون تومان خواهد بود.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره هنر و امنیت، فرزاد ادیبی از دبیری بخش پوستر جشنواره انصراف داد و آریا کسایی به عنوان دبیر این بخش تعیین شد. سیدمهدی مقیم‌نژاد به عنوان دبیر بخش عکس، فرشید شفیعی دبیر بخش تصویرسازی و امین مویدی دبیر بخش کاریکاتور معرفی شده‌اند.

علاقمندان می‌توانند تا پایان شهریورماه آثار خود را به خیابان شهید مطهری، خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی، شماره ۳۱ و کاریکاتوریست‌ها آثار خود را به خیابان فردوسی، کوچه شهید شاهچراغی، موسسه کیهان، کیهان کاریکاتور ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲- ۸۸۳۲۹۶۷۰  و ۳۳۱۱۴۲۲۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 549132

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