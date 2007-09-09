به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همزمان با هفته ناجا این جشنواره را برگزار می‌کند که شامل موضوعاتی چون امنیت اجتماعی و جامعه ناامن از نگاه هنرمندان است. جوایز این جشنواره برای نفرات اول تا سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و به ترتیب دو، یک و نیم و یک میلیون تومان خواهد بود.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره هنر و امنیت، فرزاد ادیبی از دبیری بخش پوستر جشنواره انصراف داد و آریا کسایی به عنوان دبیر این بخش تعیین شد. سیدمهدی مقیم‌نژاد به عنوان دبیر بخش عکس، فرشید شفیعی دبیر بخش تصویرسازی و امین مویدی دبیر بخش کاریکاتور معرفی شده‌اند.

علاقمندان می‌توانند تا پایان شهریورماه آثار خود را به خیابان شهید مطهری، خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی، شماره ۳۱ و کاریکاتوریست‌ها آثار خود را به خیابان فردوسی، کوچه شهید شاهچراغی، موسسه کیهان، کیهان کاریکاتور ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲- ۸۸۳۲۹۶۷۰ و ۳۳۱۱۴۲۲۶ تماس بگیرند.